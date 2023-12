Cathy Hummels: Nackter Schneeengel – „Verstörend“

Cathy Hummels lässt eiskalt im Schnee die Hüllen fallen. SO reagieren ihre Fans!

Auf Instagram zeigt sich die 35-Jährige in ihrem neuesten Post wieder von ihrer freizügigen Seite. Obwohl die Bikini-Saison in Deutschland schon längst vorbei ist, scheint Cathy sich von ihrem Leoparden-Zweiteiler nicht trennen zu wollen. Mit einem Grinsen im Gesicht rudert die Ex von Mats Hummels mit ausgestreckten Armen und Beinen im sehr kalten Schnee hin und her.

Cathy Hummels zeigt sich nackt und sexy

Während sich Cathy halbnackt im Schnee regt, ertönt im Rhythmus Mariah Careys berühmtestes Weihnachtslied „All I want for Chrismas is YOU!”. So lautet auch die passende Message der hübschen Blondine. „Alles, was ich mir zu Weihnachten wünsche, bist du. Gott sei Dank habe ich noch ein paar Tage Zeit, dich zu finden“, fügt die Moderatorin zu ihrem heißen Video hinzu. Doch was halten Cathys knapp 700.000 Follower von ihrem heißem Schneeengel?

„Oh man, ich sage nur fremdschämen. Ich mein, wenn ihr danach ist, kann sie das ja gern machen, aber wieso muss man das dann auch noch posten?“, fragt sich zum Beispiel eine Followerin. Eine andere ergänzt entsetzt: „Irgendwie verstörend.“

Cathy Hummels: Fans sind entsetzt

Tatsächlich ist nicht jeder von Cathys neusten Instagram-Post begeistert. „Sag mal Cathy, gefallen dir solche Kommentare? Brauchst du so etwas? Warum gibst du dich so billig her?“, möchte eine Followerin wissen. „Du hast ein Kind und eigentlich bist eine Nette …aber so stürzt du immer mehr ab“, schreibt sie weiter, gefolgt von einem traurigen Smiley.

Auch wenn die negativen Anmerkungen in Cathys Kommentarspalte überwiegen, findet sich trotzdem das ein oder andere positive Fan-Feedback. So erhält die Influencerin auch Zuspruch dafür, sich ganz tapfer mit wenig Kleidung in den Schnee zu werfen. Ein weiterer Fan schwärmt: „Traumhaft, deine Figur“.