Sarah Engels: Babybauch-Foto sorgt für Kritik – „Wirklich verletzend“

Sängerin Sarah Engels legte nach ihrer „DSDS“-Teilnahme eine Karriere hin, von der viele nur träumen können. Auch privat fand sie nach der Trennung von Musikkollege Pietro Lombardi ihr erneutes Glück in der Liebe mit Ehemann Julian. Ihre gemeinsame Tochter machte das Familienleben perfekt. Folgt nun weiterer Nachwuchs?

Sarah Engels: Kündigt sie eine Schwangerschaft an?

Sarah Engels jongliert als zweifache Mutter und berufstätige Frau mit einer vollen Agenda. Ihr erstgeborener Sohn entstammt ihrer Beziehung mit dem „DSDS“-Sieger Pietro Lombardi, während sie ihre Tochter mit ihrem Ehemann Julian begrüßte. Wünscht sich das Paar etwa ein Geschwisterchen für seinen Nachwuchs? Auf Social Media heizte Engels die Gerüchteküche ordentlich ein und teilte einen süßen Schnappschuss aus dem Urlaub. Den verbringt sie gerade mit ihrer Familie in Dubai.

In ihrer Instagram-Story teilte sie ein Foto, auf dem sie liebevoll ihr Mini-Bäuchlein umfasst, inklusive Schwangerschafts-Emoji. „Aus gegebenem Anlass“, schrieb die ehemalige „DSDS“-Kandidatin dazu. Die Babybombe ließ Sarah Engels damit nicht platzen, denn es handelte sich lediglich um ein „Foodbaby.“ Doch der Scherz stieß bei vielen Fans auf Kritik!

Sarah Engels: Ankündigung geht nach hinten los – „Unpassend“

„Nein, ich bin nicht schwanger“, leitete Sarah Engels ihr schriftliches Statement zu der angeblichen Schwangerschaft ein. „Aber tatsächlich habe ich in den letzten Tagen unendlich viele Nachrichten bekommen, dass ich schwanger aussehen würde, ob ich nicht schwanger sei und wollte darauf sensibilisieren, dass es für eine Frau auch wirklich verletzend sein kann, wenn man gefragt wird, ob man schwanger ist“, heißt es weiter. Was eigentlich als Denkanstoß an ihre Follower gerichtet war, führte jetzt zu Kritik an Engels selbst.

Neben Zuspruch fand die Aktion auch negative Stimmen: „Ich hoffe doch, sie macht damit nicht nur einen Scherz. So ein Scherz ist nicht nur am 1. April unpassend“, kommentierte ein Fan nach dem rätselhaften Bauchfoto.

Ein anderer Follower der Musikerin äußerte sich ebenfalls kritisch. Sarah Engels würde mit ihrer Story nun sicher sehr viele Menschen „triggern“ und rücksichtslos mit dem „sehr, sehr sensiblen Thema“ umgehen. Andere unterstellen der 31-Jährigen sogar, das alles nur für Aufmerksamkeit zu tun, um im Gespräch zu bleiben. Ob geplant oder nicht – ihre Lehren wird Engels sicherlich aus dem Foto ziehen.