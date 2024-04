Sandra Maischberger: Kurz nach ARD-Show wird’s offensichtlich

Ein neuer Sendeplatz kann manchmal Wunder bewirken. Das weiß jetzt auch ARD-Talkerin Sandra Maischberger. Während Kollege Louis Klamroth und sein Polittalk „Hart aber fair“ eine Pause einlegen, durfte nun die 57-Jährige am Montagabend (8. April, 22.35 Uhr) ran. Und fuhr direkt Top-Quoten ein.

1,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten am späten Abend ein, so berichtet „DWDL“. Für Sandra Maischberger ein Top-Wert. Seit 14 Monaten hatte die ARD-Talkerin nicht mehr eine solch starke Quote. Ein Vorteil wohl auch: Maischberger blieb der Vergleich mit ZDF-Kollege Markus Lanz erspart.

Sandra Maischberger stark verbessert

Man muss jedoch auch konstatieren, dass die Polit-Expertin mit starken Gästen aufwarten konnte. So äußerten sich unter anderem Dr. Eckart von Hirschhausen, Markus Söder, sowie Fernsehmoderator Jörg Pilawa, Welt-Chefredakteurin Dagmar Rosenfeld und Spiegel-Autor Markus Feldenkirchen zu Themen wie Söders China-Reise.

Ob Sandra Maischberger den Erfolg wiederholen kann, wird sich zeigen. Bereits am Dienstag und Mittwoch bekommt die 57-Jährige erneut die Möglichkeit, Top-Quoten einzufahren.

Sandra Maischberger: Die Gäste am Dienstag und Mittwoch

Am Dienstag (9. April 2024) darf Sandra Maischberger Gregor Gysi, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen sowie den langjährigen Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios Theo Koll, die stellvertretende Chefredakteurin von „The Pioneer“ Alev Doğan und die Autorin der „Neuen Zürcher Zeitung“, Susanne Gaschke, begrüßen.

Mittwoch (10. April 2024) dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (B‘90/Grüne), die wirtschaftspolitische Sprecherin der Unions-Fraktion im Deutschen Bundestag Julia Klöckner (CDU) sowie die Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios Tina Hassel, den TV-Moderator Micky Beisenherz und den Verleger von „The European“ Wolfram Weimer freuen.