Sandra Bullock trauert um ihren Lebenspartner (57†) – diese Worte gehen ans Herz

Traurige Nachrichten aus Hollywood! Die US-amerikanische Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Sandra Bullock trauert um ihren verstorbenen Lebensgefährten Bryan Randall. Dieser kämpfte seit drei Jahren gegen die Nervenkrankheit ALS. Diesen Kampf verliert er jedoch im Alter von nur 57 Jahren.

Schauspielerin Sandra Bullock und ihre Familie gaben am Montag (7. August) gegenüber dem „People“-Magazin bekannt, dass Bryan Randall tot ist. Mit herzzerreißenden Worten verabschieden sich seine Liebsten nun von dem Fotografen.

„Mit großer Trauer teilen wir mit, dass Bryan Randall am 5. August nach einem dreijährigen Kampf mit ALS friedlich verstorben ist“, schrieb seine Familie.

Sandra Bullock trauert um Bryan Randall

Wie nun bekannt gegeben wurde, litt der verstorbene Lebensgefährte von Sandra Bullock schon seit einigen Jahren an der unheilbaren neurologischen Erkrankung. Dementsprechend lange sich Bryan Randall in ärztlicher Behandlung. In dem Statement seiner Familie bleibt ein Dankeschön an die Ärzte demnach nicht aus.

„Wir sind den unermüdlichen Ärzten, die sich mit uns durch die Landschaft dieser Krankheit steuerten, und den erstaunlichen Krankenschwestern, die unsere Zimmergenossen wurden und oft ihre eigenen Familien opferten, um bei uns zu sein, unendlich dankbar“, heißt es.

Bryan Randall war „die Liebe ihres Lebens“

Der verstorbene Fotograf und die Hollywood-Schauspielerin waren seit 2015 ein Paar. Nachdem beide jeweils ein Kind mit in die Beziehung gebracht hatten, adoptierten sie in demselben Jahr noch die zweijährige Laila. Seither führten sie ein glückliches Leben als Patchwork-Familie.

In einem Interview beschrieb Sandra Bullock ihren Lebensgefährten sogar als Liebe ihres Lebens und nannte ihre Patchwork-Familie „das Beste überhaupt“. Nun müssen sie und die drei Kinder sich von Bryan Randall verabschieden.

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

Was die Familie jetzt braucht, ist vor allem eins: Ruhe. Darum bittet sie letztendlich auch in dem Statement: „In dieser Zeit bitten wir um Privatsphäre, um zu trauern und uns mit der Unmöglichkeit abzufinden, uns von Bryan zu verabschieden.“