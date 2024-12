Schock für Sommerhaus-Star Sam Dylan: „Mir wurden Proben im Gesicht abgenommen“

Am Freitagabend musste der potenzielle Dschungelcamp-Teilnehmer Sam Dylan ein Horrorszenario durchstehen. So wurde der Sommerhaus-Star Opfer eines Überfalls in seinem eigenen Disney-Laden im Kölner Rhein-Center. Bei dem Diebstahl wurde er sogar körperlich verletzt.

Die Polizei bestätigte den um 18 Uhr ereigneten Vorfall. Nach der Schreckenstat wandte sich Dylan via Instagram an seine Fans. „Das war offiziell der schlimmste Tag in diesem Jahr. Ich komme ja aus dem Einzelhandel, aber das habe ich noch nicht erlebt“, beschrieb er den erlebten Alptraum.

„Dschungelcamp“-Star Sam Dylans verhängnisvoller Horrorabend

Während des Überfalls versuchte der Reality-Star sogar die Verbrecher aufzuhalten. Dabei schlugen sie ihm ins Gesicht. An diesem Abend war Sam Dylan nicht alleine in seinem Geschäft. So konnte anschließend schnellstmöglich die Polizei verständigt werden. Laut des Partners des Reality-Stars Rafi Rachek wurde Ware in einem Wert von ca. 1.000 Euro gestohlen.

Er ist der Meinung, dass es sich bei den Tätern um eine Bande gehandelt habe. Gezielt sei er in seinem vollen Laden von einer jungen Frau abgelenkt worden. Dylan schaute sich um, nahm die Dame wahr, die ihn später schlug. Er beschrieb sie folgendermaßen: „Die hatte die Bambi-Tasche in der Hand.“

Waghalsige und mutige Verfolgungsjagd

Während dieses Ablenkungsmanövers fiel einer Mitarbeiterin auf, dass ein gesamtes Regal leer geräumt wurde. Beim anschließenden Flüchten der Täter nahm der Reality-Star waghalsig die Verfolgung auf. Unter den Tätern seien sogar Kinder gewesen. Als er eine Täterin stellte, versuchte sie durch eine Ablenkung zu entwischen. Darüber hinaus erklärte sie, dass sie schwanger sei. Dylan beschrieb: „Dann sagte sie, ich will sie schlagen.“

Postwendend schlug sie ihm mit der geballten Faust ins Gesicht. Dylan fügte hinzu: „Ein Mann kam auf mich zu, der wollte auf mich losgehen.“ Er ging dann aber weg, da der Reality-Star alles mit der Handykamera aufzeichnete.

Doch die alles entscheidende Fan-Frage lautet nun: Wie ging es dann für den ehemaligen „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer weiter? „Mir wurden Proben im Gesicht abgenommen, weil ich geschlagen wurde. Jetzt wird geprüft, ob es Daten im System gibt“, erzählte er. Dylan brauche jetzt erst einmal Zeit, um die Tat zu verarbeiten. Abschließend richtete er sich speziell an seine Follower und bat um wichtige Zeugenhinweise.