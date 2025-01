Sam Dylan: Ein Tag nach dem Dschungelcamp kann es jeder sehen

Spätestens nach Tag vier im Dschungelcamp ist jedem klar: Sam Dylan ist der diesjährige Prüfungs-Liebling der Zuschauer. Bislang wählten sie ihn in drei Dschungelprüfungen, die er allesamt mit dem Satz „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ abgebrochen hat. Somit gab es außer Reis und Bohnen nichts zu essen im Camp. Frust bei den Kandidaten – Unterhaltung für die Zuschauer. Kurz nach der vierten Folge bestätigt sich diese Annahme.

Sam Dylan bricht Prüfung erneut ab

Prüfungs-Fiasko im Dschungelcamp. Sam Dylan sorgt mit seinen mittlerweile drei Abbrüchen für lange Gesichter bei seinen Mitstreitern. Vor allem Lilly Becker kann den mangelhaften Ehrgeiz des Reality-TV-Stars nicht nachvollziehen. Dazu kommt der stetig wachsende Hunger und das Ausbleiben eines Erfolgserlebnisses für die Gruppe.

Was vor Ort die Hölle sein dürfte, ist für die Zuschauer vor den Bildschirmen feinste Unterhaltung zur besten Sendezeit. Und das treibt natürlich auch die Quote nach oben, wie das Branchenmagazin DWDL berichtet. Am Montagabend (27. Januar) sahen insgesamt 3,88 Millionen Menschen zu, was einem Marktanteil von 15,6 Prozent entspricht.

Sam Dylan: Drama treibt Quote in die Höhe

Und es gibt noch mehr gute Nachrichten: Bei der jüngeren Zielgruppe holt sich RTL sogar den Tagessieg mit 1,54 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 30,4 Prozent. Somit landet man sogar vor der Tagesschau, die im Ranking eigentlich so gut wie immer auf dem ersten Platz landet.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ jeden Tag ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Folgen gibt es im Anschluss auch in der Mediathek bei RTL+.