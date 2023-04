S Club 7: Kurz vor Comeback der 90er-Band! Sänger Paul Cattermole ist tot

Traurige Nachrichten für die Mitglieder der Band „S Club 7“ und ihre Fans. Ein Mitglied von „S Club 7“ starb unerwartet am Donnerstag (6. April). Sänger Paul Cattermole wurde nur 46 Jahre alt.

S Club 7: Trauer um Mitglied der Kult-Band

Die Familie von Cattermole meldete sich am Freitag (7. April) zu Wort und gab den schockierenden Tod des Briten bekannt. Demnach sei der 46-Jährige tot in seiner Wohnung im englischen Dorset aufgefunden worden. „Mit großer Trauer teilen wir den unerwarteten Tod unseres geliebten Sohnes und Bruders Paul Cattermole mit“, heißt es in dem Statement der Angehörigen.

Die Todesursache des „S Club 7“-Mitglieds werde aktuell noch untersucht – laut Polizei gebe es allerdings keine verdächtigen Hinweise auf beispielsweise Fremdeinwirkung.

S Club 7 (Jon Lee, Jo O’Meara, Hannah Spearritt, Bradley McIntosh, Rachel Stevens, Tina Barrett und Paul Cattermole) im Jahr 2015. Foto: picture alliance/dpa/PA Wire | Yui Mok

Auch „S Club 7“ äußerte sich zu dem Tod ihres Mitglieds, auf Instagram teilte die Band ein schwarz-weiß Fotos eines jungen Paul Cattermoles. „Wir sind wirklich am Boden zerstört vom Tod unseres Bruders Paul. Es gibt keine Worte, um die tiefe Trauer und den Verlust zu beschreiben, den wir alle fühlen“, schreibt die Band dazu.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Weiter heißt es: „Wir hatten so Glück, ihn in unserem Leben zu haben und sind dankbar für die erstaunlichen Erinnerungen, die wir haben. Er wird von jedem Einzelnen von uns so sehr vermisst werden.“ Die Band wünsche zudem, dass ihre Privatsphäre und die der Familie Cattermole respektiert werden.

S Club 7 wollte in diesem Jahr auf große Comeback-Tour gehen

Der Tod Cattermoles könnte auch Auswirkungen auf die Zukunft der siebenköpfigen Band haben, die Ende der 90er und in den 200ern Erfolge mit Songs wie „Don’t stop movin“ und „Reach“ feierte. So hatte S Club 7 erst kürzlich eine Comeback-Tour angekündigt, die im Herbst starten sollte.

Mehr Themen:

Ob die verbliebenen S Club 7-Mitglieder Rachel Stevens, Tina Barett, Hannah Spearritt , Jon Lee, Bradley McIntosh und Jo O’Meara auch ohne Cattermole auf Tour gehen werden, ist unklar. Seit dem Start von „S Club 7“ im Juni 1999 gehörte Paul Cattermole als festes Mitglied dazu, war von 2001 bis 2006 sogar mit Band-Kollegin Hannah zusammen.