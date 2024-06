Nach Ruth Maria Kubitscheks Tod: SO stellte sie sich ihre Trauerfeier vor

Sie ist eine wahre Fernsehlegende und verzauberte Millionen Menschen vor den Bildschirmen. Ruth Maria Kubitschek schaffte mit ihrer Rolle im dreiteiligen Kriminalfilm „Melissa“ im Jahr 1966 den großen Durchbruch, seitdem wirkte der Fernsehstar in mehr als 160 Filmen und Serien mit.

Doch Fans der Schauspielerin mussten jetzt ganz stark sein, denn Ruth Maria Kubitschek ist am 1. Juni im Alter von 92 Jahren verstorben. Bereits vor seinem Tod stellte der Fernsehstar klar, wie er sich seine Trauerfeier einmal vorstellen würde.

Ruth Maria Kubitschek: Freude statt Trauer

Ruth Maria Kubitschek konnte auf ein erfolgreiches Leben zurückblicken, für ihr Wirken wurde der Fernsehstar mit Preisen wie der „Deutschen Kamera“ und dem „Bambi“ ausgezeichnet. Wie die Zeitung „Bild“ nun berichtet, hat die Schauspielerin nur eine Woche vor ihrem Tod eine traurige Diagnose erhalten. Ihr Wunsch war es jedoch, dass diese nicht an die Öffentlichkeit gelangen würde.

Ihre letzten Tage wollte die Schauspielerin mit ihren Liebsten verbringen. Als Kubitschek in einem Krankenhaus in der Nähe von Ascona in der Schweiz verstarb, soll sie nicht alleine gewesen sein.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

In einem Interview mit der „Bild“ im Juni 2022 sprach Ruth Maria Kubitschek über den Moment, in dem Freunde und Familie von ihr Abschied nehmen müssen. Die Schauspielerin hatte schon vor zwei Jahren eine genaue Vorstellung von ihrer Trauerfeier und berichtete: „Ich will kein Grab. In der Schweiz darf man die Urne mit nach Hause nehmen. Man kann sie ins Wohnzimmer stellen oder unter einem Baum vergraben. Das gefällt mir. Ich liebe meinen Garten. Ich möchte keinen Gottesdienst in der Kirche, sondern ein lustiges Fest mit Familie und Freunden in meiner Gartenlaube.“

Über ihren Glauben erzählte der Fernsehstar: „Getauft wurde ich katholisch, ich bin aber schon lange aus der Kirche ausgetreten. Mein Vorbild ist der Dalai Lama.“ Ruth Maria Kubitschek war ein ausgesprochen lebensfroher Mensch und auch nach ihrem Tod sollen ihre Angehörigen mit Freude auf ihr Leben zurückblicken.

Eine öffentliche Trauerfreier für Ruth Maria Kubitschek wird es dementsprechend nicht geben. Die Schauspielerin wolle den Verlust nicht noch schwerer machen, als er sowieso schon ist.