RTL2: Nach „Die Wollnys“ gibt es keine Zweifel mehr

Sie gehören zu den kultigsten Familien im deutschen Fernsehen und haben sich einen festen Platz im Programm gesichert: „Die Wollnys.“ Mit ihrer gleichnamigen Sendung auf RTL2 sorgen sie seit Jahren für beste Unterhaltung, Drama und jede Menge Witz. Dabei wird das Leben der TV-Stars einfach nie langweilig.

In der vergangenen Ausgabe (11. September) feierte Tochter Estefania ihren 22. Geburtstag. Außerdem stand der Dreh ihres neuen Musikvideos an – doch Mama Silvia hatte am Outfit ordentlich was auszusetzen. Auch den Zuschauern gefiel nicht, was sie sahen.

RTL2: Nach „Die Wollnys“ herrscht Gewissheit

Denn am Mittwochabend schalteten in der jüngsten Ausgabe von den Wollnys lediglich 0,24 Millionen Zuschauer ein. Das Publikum kam aus der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen und sicherte sich mit den Quoten einen Marktanteil von 5,6 Prozent. Wie „DWDL“ berichtete, fiel die RTL2-Show bei den 25 meist gesehenen Sendungen beim Gesamtpublikum ab drei Jahren sogar komplett raus.

Doch auch der Blick auf die gesamte Performance des Senders lädt nicht zum Feiern ein. So musste sich RTL2 der Konkurrenz geschlagen geben, kam beim Gesamtpublikum ab drei Jahren nur auf einen Marktanteil von 2,1 Prozent. Im Vergleich: Das ZDF sicherte sich als Tagessieger satte 15,6 Prozent.

RTL2: „Die Wollnys“ müssen abtreten

Aktuell sind Mittwochabends „Die Wollnys“ ab der Primetime in Doppelfolgen zu sehen. Doch in wenigen Tagen zieht ein Nachfolger ins RTL2-Programm ein: Ab dem 25. September flimmern fortan „Die Büchners – Familientrubel unter Palmen“ um 21.15 Uhr über die Bildschirme. In dem neuen Format geht es um TV-Star Danni Büchner, die noch vor kurzem in der Legendenstaffel des „Dschungelcamps“ bei RTL zu sehen war und um ihre fünf Kinder.

In der neuen Dokusoap wird sich Danni „privat wie nie“ zeigen, wie der Sender bereits verriet. Themen rund um die Ausbildung oder die erste eigene Wohnung ihrer Sprösslinge können schon bald von den Zuschauern verfolgt werden.

Seit dem 14. August läuft bereits die 20. Staffel von „Die Wollnys“ auf RTL2. Die neuen Folgen stehen auch weiterhin mittwochs ab 20.15 Uhr auf dem Programm des Senders.