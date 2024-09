Die Wollnys: Silvia will umziehen – der Grund ist traurig

Seit Jahren sind sie einer der größten Kultfamilien Deutschlands: Die Wollnys. Gestartet hat ihre Reise im TV im beschaulichen Neuss, doch schnell öffneten sich durch die Bekanntheit im Fernsehen und veränderte Lebensumstände neue Wege. Heute pendeln die Reality-Stars zwischen der Türkei und Deutschland und habe sich auch dort in Ratheim ihr neues Nest eingerichtet.

Doch vor allem Familienoberhaupt Silvia ist mit der aktuellen Wohnlage mehr als unzufrieden. Der Grund ist traurig.

„Die Wollnys“: Silvia braucht Veränderung

Seit über einem Jahrzehnt spielen „Die Wollnys“ als Großfamilie im deutschen Fernsehen eine Rolle. Dabei sind nicht nur Silvia und ihre elf Kinder längst in den Köpfen vieler Zuschauer verankert, sondern auch die Räumlichkeiten, wo der Aufstieg der TV-Stars seinen Anfang nahm. Doch schnell wurde klar: Mit der wachsenden Familie wurden die 320 Quadratmeter in Neuss zu klein.

Im rund 45 Kilometer entfernten Ratheim fand die Kultfamilie ein neues Zuhause. Das geliebte Eigenheim im Neuss geht Silvia allerdings bis heute nicht aus dem Kopf. Am liebsten will sie zurück an den Ort, wo alles begann.

„Die Wollnys“: Silvia ist sich sicher

Die Wollnys haben in der jüngsten Folge eine Mission: Ihr altes Haus in Neuss zu besuchen. Doch der Anblick wird emotionaler als gedacht – denn Silvia zog eher unfreiwillig nach Ratheim um. Unverblümt offenbart sie: „Die anderen sind alle glücklich, ich nicht. Das war vom ersten Tag an so und da wird sich auch nichts dran ändern. Ich werde erst wieder glücklich sein, wenn ich da wieder bin, wo ich nicht wegwollte.“

Die 18-fache Großmutter ist sich sicher: „Ratheim ist noch nicht die Endstation.“ Steht ein Umzug nach Neuss also schon bald in den Startlöchern? Silvia ist felsenfest davon überzeugt. „Wenn wir so ein Objekt wie in Ratheim hier in Neuss kriegen – ich würde jederzeit wieder zurückgehen!“, so der TV-Star beim Besuch ihres alten Zuhauses.

Der letzte große Umzug der Wollnys ist noch gar nicht allzu lange her. Denn vor knapp zwei Jahren wanderten sie in die Türkei aus. Mittlerweile lebt ein Teil der Familie noch immer vor Ort, andere nutzen den warmen Süden lediglich als Feriendomizil.