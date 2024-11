RTL2: Kurz nach „Willkommen bei Familie Weiß“ sickert die Nachricht durch

RTL2 setzt am Mittwochabend fortan nicht mehr auf „Die Wollnys“, sondern zeigt den Alltag einer anderen Großfamilie. In „Willkommen bei Familie Weiß“ präsentieren Auswanderer Virginia und Andrew Weiß, wie sie ihr Leben auf Zypern mit ihren sechs Kindern gestalten.

Doch wie viele Zuschauer interessieren sich für die Auswanderer? Ein Tag nach der Free-TV-Premiere herrscht Klarheit.

RTL2 landet Volltreffer

Gina und Andre Weiß haben Deutschland endgültig den Rücken gekehrt. Gemeinsam mit den Kindern Daymian Jasper, Maddox Brooklyn-Sky, Peaches Malou, Aspyn Keywest, Lyland Sawyer und Ayvabelle-Hope bauen sie sich ihr Traumleben auf Zypern auf. Das Ganze lassen sie von den RTL2-Kameras begleiten.

Und das scheint gut beim TV-Publikum anzukommen. Wie das Branchenmagazin „DWDL“ berichtet, konnte das Format vor allem in der Zielgruppe der Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren landen – am Ende des Tages waren es 5,3 Prozent Marktanteil für RTL2 und „Willkommen bei Familie Weiß“. Doch für den Tagessieg in der Primetime reicht es nicht.

RTL2 hat das Nachsehen

Besonders gut konnten Joko und Klaas bei der jüngeren Zielgruppe mit ihren 15 Minuten Sendezeit an diesem Abend punkten. Auch die nachfolgende Folge von „TV Total“ kam bei den Jüngeren besser an als „Willkommen bei Familie Weiß“. Ebenfalls stärker zeigten sich die beliebte Kochshow „The Taste“ und auch die Sendung „Sascha Grammel Live! Wünsch dir was“, die bei RTL lief.

RTL2 zeigt die neuen Folgen von „Willkommen bei Familie Weiß“ immer mittwochs ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Episoden auch in der Mediathek bei RTL+.