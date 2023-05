RTL2 holt IHN zurück ins TV – Zuschauer wütend: „Nichts gelernt aus der Wendler-Nummer“

Na, ob sich RTL2 das so vorgestellt hatte? Der Sender hat eine neue Reality-Soap angekündigt, will in dieser das Leben einiger Stars und Sternchen im schillernden Berlin begleiten.

Ganze 14 Promis konnte RTL2 für das Format „B:REAL“ gewinnen, darunter Kader Loth mit Ehemann Isi und „Dschungelcamp“-Teilnehmer Cosimo mit Freundin Natalie. Während der Cast also für viele Reality-Fans durchaus ansprechend ist, ist jedoch auch eine Person am Start, die wohl niemand mehr im TV sehen möchte – mehr noch, RTL2 wird für deren Teilnahme hart kritisiert.

RTL2: Ärger um neue Reality-Soap! ER ist der Grund

„In der aufregendsten Stadt Deutschlands leben auch seine aufregendsten Promis. Eine Stadt voller Glanz und Glamour und zerbrochenen Freundschaften und Eheproblemen. Welche Storys bewegen sie abseits der Shows und wie sieht ihr Privatleben aus?“, kündigt RTL2 den grundsätzlichen Inhalt der neuen Show „B:REAL – Echte Promis, echtes Leben“ an.

Die Darsteller des Formats haben den TV-Zuschauern in anderen Formaten bereits viel aus ihrem Privatleben gezeigt. So standen Kader Loth und Isi schon beim RTL-„Sommerhaus der Stars“ vor der Kamera, genauso wie Eric Sindermann mit seiner damaligen Freundin Katha, deren Beziehungsprobleme damals für jede Menge Zündstoff sorgten. Schlimmer waren da nur Mike Cees und Ehefrau Michelle Monballijn – die ebenfalls bei „B:REAL“ mit von der Partie sein werden. Die TV-Rückkehr stößt jedoch vielen RTL2-Zuschauern sauer auf, war Cees im Sommerhaus 2021 vor allem durch aggressives, toxisches Verhalten gegenüber seiner Ehefrau aufgefallen.

RTL2 „hat es nicht so mit Moral“

Trotz der heftigen Streitereien und einem Eifersuchtsdrama ist das Ehepaar noch immer zusammen, bereits nach dem Sommerhaus betonte Mike Cees, sein Verhalten ändern zu wollen. Bei „B:REAL“ will sich das Paar deshalb auch bei seiner Therapie begleiten lassen – doch Mike Cees hat in den Augen vieler keine zweite Chance verdient.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter der Show-Ankündigung bei Instagram tummeln sich kritische Kommentare. Einige fordern sogar den Rauswurf des Berliners:

„Warum gibt man Mike Cees noch eine Plattform? Ernsthaft jetzt?“- „Warum gibt man Michael Wendler eine Plattform? Wahrscheinlich, weil RTL2 es nicht so mit Moral hat.“

„Wendler ist und bleibt Geschichte. Aber Mike ist in Deutschland und hier. Entweder Format rausschmeißen oder den Mike rauswerfen.“

„Mike Cees? Euer Ernst?“

„Da habt ihr ja die Miesesten zusammengetragen…“

„Schade, dass den anderen tollen Menschen dort viel Publikum verloren gehen wird, weil ihr euch entschieden habt, Mike fuck*** Cees dazu zu nehmen. Schämt euch!“

„Aus dem krassen Fehler mit Herrn Wendler nichts gelernt. Jetzt gibt man Mike Cees eine Plattform, der im letzten Format mehr als unangenehm aufgelassen ist. Unfassbar.“

„Wer ist bei RTL2 eigentlich so besoffen, dass dieser Mike eine Bühne bekommt? Nix gelernt aus der Wendler-Nummer.“

Mehr Themen:

RTL2 hat sich in den sozialen Medien zu der Kritik bisher nicht geäußert. Erst im März hatte der Sender ein Format mit Michael Wendler und Laura Müller kurzfristig aus dem Programm geschmissen, nachdem ein regelrechter Shitstorm losgebrochen war.

„B:REAL“ soll ab 12. Juni 2023 immer montags bis freitags um 17.05 Uhr bei RTL2 laufen.