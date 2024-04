Kampf der Realitystars: Aleks überrascht mit Annäherungsversuch

„Kampf der Realitystars“ – ein Sturm der Gefühle am Sonnenstrand! Die Bühne der RTL2-Sendung ist Thailand, der Einsatz: 50.000 Euro. Doch das ist kein gewöhnlicher Sandkasten, in dem die 23 Kandidaten spielen. Es ist das Schlachtfeld der Egos, die Arena des Ruhms, wo Intrigen blühen und Freundschaften verblassen.

RTL2-Show: Drama über Drama

Doch in dieser Episode von „Kampf der Realitystars“ (24. April) weht ein anderer Wind. Statt der üblichen Raufereien herrscht heute ein Hauch von Frieden und Einigkeit unter den Kandidaten. Ein seltener Anblick in der Welt des Chaos und der Dramen.

Die Protagonisten des Friedensaktes sind Aleks und Maurice, einst sowas wie Freunde, nun verfeindet durch die Launen des Reality-TV. Aber das Schicksal der Show hat sie nun zusammengeführt, um ihre Differenzen beizulegen. Im Rahmen des Promibüßens müssen die beiden RTL2-Stars vor einem pinken Dixiklo die Nacht verbringen. Zeit genug, um alte Wunden zu heilen.

+++Sonja Kraus: Kurz nach „Glücksrad“-Ausstrahlung wird das Ausmaß des Übels sichtbar+++

Zwischen Maurice und Aleks brodelt die Vergangenheit des „Sommerhaus der Stars.“ Der Konflikt der beiden Männer eskalierte dabei so sehr, dass sie sich seitdem weitestgehend aus dem Weg gingen. Alles Schnee von gestern? Zumindest für Erste schaffen es die beiden RTL2-Stars es, sich zusammenzuraufen. Eingehüllt in pinke Regenmäntel besiegeln die beiden ihre Versöhnung „Das ist das erste Mal, dass ich mich hier mit dir verstehe“, verkündet Aleks, bekannt aus seinem Auftritt in „Love Island.“

RTL2-Sendung: Aleks muss etwas klarstellen

Seit 2020 treten Trash-TV-Stars und Sternchen in RTL2-Duell gegeneinander an. Doch die eigentliche Schlacht findet nicht in den Herausforderungen der Show statt, sondern in den Herzen und Köpfen der Teilnehmer. Ein Kampf um Anerkennung, Ruhm und vor allem – um wahre Freundschaft.

Doch Aleks stellt klar: Freunde sind aus den beiden immer noch nicht geworden. Stattdessen herrsche vielmehr ein „Waffenstillstand.“

Wer kann sich im Safety-Spiel retten und hat weiterhin die Chance auf 50.000 Euro? Und von wem muss sich Moderatorin Cathy Hummels bei „Kampf der Realitystars“ verabschieden? Diese Fragen können wieder nächsten Mittwoch um 20.15 Uhr auf RTL2 beantwortet werden.