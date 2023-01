RTL2: „Berlin – Tag & Nacht“-Star Jan Leyk wird Vater – dieses Detail hat ihn längst verraten

Wenn das mal nicht erfreuliche Neuigkeiten sind: RTL2-Star Jan Leyk wird zum ersten Mal Vater. Die „Berlin – Tag & Nacht“-Zuschauer der ersten Stunde können sich noch sehr gut an seine Rolle als Frauenheld „Carlos“ erinnern. Nun scheint der Casanova endlich die Frau fürs Leben gefunden zu haben.

Im Netz macht der RTL2-Darsteller die frohe Botschaft mit einem Ultraschallbild seiner Verlobten offiziell. Die Fans des Hamburgers sind jedoch kaum überrascht. Denn: In der Instagram-Story des TV-Stars haben sie schon vor einiger Zeit einen Hinweis auf das Baby entdeckt.

RTL2-Star Jan Leyk teilt Ultraschallbild: „Treffer versenkt“

Jan Leyk wäre nicht er selbst, wenn er die Ankündigung nicht ohne einen humorvollen Spruch veröffentlichen würde. Mit den Worten „Treffer versenkt“ teilt er ein Foto, in dem seine Verlobte ein Ultraschallbild in den Fingern hält. Noch ist nicht viel zu erkennen, lediglich eine kleine, Nuss-förmige Rundung zeichnet sich auf der Aufnahme ab.

Doch es besteht kein Zweifel: Der ehemalige „Berlin – Tag & Nacht“-Darsteller wird Vater, wie er durch den Hashtag „Dad“ deutlich macht. Seine Freundin hat Jan bisher so gut es geht aus der Öffentlichkeit herausgelassen. Lediglich für seltene Pärchen-Fotos und der Verkündung ihrer Verlobung im August 2022 holt er seine Liebste vor die Kamera.

RTL2-Fans entdecken Schwangerschaftsvitamine bei Jan Leyk

Die Freude bei den Fans des Reality-TV-Darstellers, der unter anderem schon bei „Kampf der Realitystars“ und „Promi Big Brother“ zu sehen gewesen ist, ist riesig. „Wie geil ist das denn bitte?“, kommentiert einer von ihnen überrascht. Ein anderer fügt hinzu: „Wow, die Welt braucht mehr Mini-Leyks! Herzlichen Glückwunsch!“ So ganz unerwartet scheint die Ankündigung aber nicht für sie zu sein.

Einige aufmerksame Follower haben in den vergangenen Tagen bereits eine Femibion-Packung in der Instagram-Story von Jan Leyk entdeckt. Dabei handelt es sich um ein Nahrungsergänzungsmittel für Frauen in der Schwangerschaft. „Hab’s gewusst, Femibion in deiner Story hat es verraten“, merkt eine Frau in den Kommentaren an. Ein Mann schreibt ebenfalls: „Hat man neulich in deiner Story schon gesehen, da lagen Femibion im Hintergrund.“

Auch prominente Freunde von Jan Leyk melden sich unter dem Ultraschallbild-Beitrag zu Wort. „Endlich ist es offiziell, Bruderherz! Absolut nur das Beste für euch“, schreibt GZSZ-Darsteller Felix van Deventer. Von Ex-„Bachelor“-Kandidatin Yeliz Koc heißt es: „Omg! Herzlichen Glückwunsch an euch Zwei.“