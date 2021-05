RTL2: DIESE Episode darfst du nie wieder sehen – der schockierende Grund

Bei „Frauentausch“ geht es gerne mal heiß her. Da wird geschrien, getobt, beleidigt und diffamiert. Wenn völlig unterschiedliche Menschen auf engstem Raum plötzlich zusammenleben müssen, kann man das im ein oder anderen Fall durchaus nachvollziehen. Doch das, was RTL2 in der Nacht zum Dienstag zeigte, war zu viel.

In der Folge „Frauentausch“, die RTL2 das erste Mal bereits im Jahr 2003 gezeigt wurde, fiel Teilnehmerin Sevgi immer wieder mit homophoben Aussagen auf. Ein No-Go. Besonders ekelhaft: Die Folge wurde kurz nach dem „Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie“ ausgestrahlt.

RTL2 löscht „Frauentausch“-Folge – der schockierende Grund

Klar, dass es in den sozialen Netzwerken heftige Kritik gab. Und RTL2 reagierte. Der Sender löschte die Folge komplett aus der hauseigenen Mediathek 'TV Now'.

Das ist „Frauentausch“:

„Frauentausch basiert auf der britischen Sendung „Wife Swap“

Seit 2003 wird „Frauentausch“ in Deutschland ausgestrahlt

Die Erstausstrahlung war am 14. Juli 2003

Seit 2007 gibt es den Ableger „Das Aschenputtel-Experiment“

Dabei tauscht eine reiche Person mit einer sozial schwächer gestellten

Produziert wird die Sendung wie auch „Frauentausch“ von der Constantin Entertainment GmbH

Ein Sendersprecher sagte dem Onlineportal Watson: „Sie wird weder in Gänze noch in Ausschnitten weiter auf unseren Plattformen gezeigt und wurde gestern auch bei TVNOW offline genommen.“

Diese Folge „Frauentausch“ wird nie wieder gezeigt. Foto: RTL Zwei

RTL2-Sprecher mit klaren Worten: „Darf nicht passieren und bedauern wir“

Der Sprecher weiter: „Dass die Äußerungen der Mitwirkenden ohne Einordnung eine Fläche gegeben wurde, darf nicht passieren und bedauern wir.“

