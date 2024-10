RTL2-Star im Rollstuhl: „Ich habe mir beide Beine gebrochen“

Comedy-Queen Hella von Sinnen (65) sorgt für Schlagzeilen! Der RTL2-Star, bekannt für ihre scharfe Zunge und ihren einzigartigen Humor, hat sich bei einem schweren Sturz im Februar beide Beine gebrochen. Jetzt ist sie auf einen Rollstuhl angewiesen.Der Unfall passierte am Rande der „40 Jahre Comedy Gala“ im Theater am Marientor in Duisburg. Seitdem hat sich […]