RTL-Zwei-Star Sükrü Pehlivan betrogen: Er hatte ihm vertraut

Er ist ein absoluter Profi auf seinem Gebiet – Sükrü Pehlivan. Der Star des RTL-Zwei-„Trödeltrupp“ ist schon seit Jahren im Gold- und Edelmetallhandel aktiv, betreibt im nordrhein-westfälischen Mönchengladbach sogar seinen eigenen Laden „Goldbuben“.

Doch auch ein Experte kann einmal einem Betrüger aufsitzen. Was genau passiert ist, und wieviel es ihn schlussendlich gekostet hat, verriet uns „Trödeltrupp“-Star Sükrü Pehlivan im Interview.

„Trödeltrupp“-Star Sükrü Pehlivan im Interview

„Da schäme ich mich heute noch für“, berichtet uns Sükrü. Doch was genau ist denn nun passiert? „Ich hatte in meinem Laden einen Handwerker, dem ich vertraut habe. Er hat natürlich gesehen, dass ich Gold und Silber ankaufe und so sind wir ins Gespräch gekommen. Er hat mir berichtet, dass seine Großeltern in seiner Heimat eine Münzsammlung hätten. Als er sie das nächste Mal besuchte, habe ich ihm Säure zum Testen mitgegeben, und er hat mir im Videotelefonat zwei, drei Münzen gezeigt. Das war auch Silber“, berichtet der Trödelprofi.

Anschließend jedoch ging es ums Geld. „Daraufhin fragte er, ob ich ihm 1.000 Euro schicken könnte, dann könne er sie aufkaufen und mit nach Mönchengladbach bringen. Ich habe ihm die 1.000 Euro geschickt, das war es dann aber auch. Bis heute habe ich nichts mehr von ihm gehört“, lacht der 52-Jährige.

„Jedem Händler ist schonmal so etwas passiert“

Sükrü nahm die Sache jedoch sportlich: „Aber gut, jedem Händler ist schonmal so etwas passiert. Ich bin nur froh, dass es nicht zu viel Geld war. Aber dann wäre ich wahrscheinlich auch aufmerksamer gewesen und wäre selbst hingefahren.“

Derzeit ist Sükrü im „Trödeltrupp“-Ableger „Trödeltrupp on Tour – Schatzjagd durch Europa“ zu sehen. RTL Zwei zeigt die Folgen stets donnerstags um 20.15 Uhr. Vorab sind die neuen Episoden bei RTL Plus abrufbar.