RTL2: Nach zwei Jahren – Suchtkranke bei „Hartes Deutschland“ kaum wiederzuerkennen

In der RTL2-Doku „Hartes Deutschland“ werden obdachlose und suchtkranke Menschen begleitet und ihre dramatischen Schicksale hautnah dokumentiert. In Köln kämpfen viele mit den massiven gesundheitlichen Folgen ihrer Drogensucht. Besonders zwei Frauen haben sich in den vergangenen zwei Jahren drastisch verändert: Wiebke und Katrin.

Ihr Alltag ist geprägt von Klinikaufenthalten, Schmerzen und der ständigen Suche nach dem nächsten Rausch. Katrin erhält regelmäßig Substitutionsmittel gegen ihre Heroinsucht, doch die körperlichen Spuren der Abhängigkeit lassen sich nicht mehr übersehen.

RTL2-Doku zeigt Suchtkranke

Wiebke und Katrin verbindet mehr als nur die Sucht. Schon seit 2022 begleitet RTL2 die beiden Frauen, damals waren sie ein Paar – eine Seltenheit in der Drogenszene, wo Beziehungen oft instabil sind. Doch noch auffälliger als der Wandel ihrer Beziehung ist die drastische körperliche Veränderung der beiden Frauen. RTL2 besuchte sie zuletzt 2024. Ihre Gesichter sind eingefallen, ihre Körper ausgezehrt. Sie gehen am Rollator, kämpfen mit chronischen Schmerzen und Wunden, die nicht mehr heilen wollen.

Auch Wiebke kennt die Krankenhausflure mittlerweile wie ihre eigene Westentasche. Zwei Monate lag sie wegen Nierenversagens auf der Intensivstation – eine Folge des jahrelangen Drogenkonsums.

Doch besonders Katrin hat schwer zu kämpfen. Ein Abszess drückte so stark auf ihre Wirbelsäule, dass sie zeitweise gelähmt war. Sie musste das Laufen neu erlernen – ein harter Kampf, der sie zusätzlich schwächte. Zwei offene Wunden und Knieprobleme erschweren ihren Alltag zusätzlich. Und doch gab es für sie zeitweise Hoffnung.

RTL2-Doku: Katrin wird rückfällig

Seit längerer Zeit lebte Katrin wieder bei ihrer Mutter. Noch nie zuvor war sie so lange stabil: Zwei Monate ohne Beikonsum – das bedeutet, dass sie neben ihrer Substitution keine harten Drogen mehr zu sich nahm. Für eine Frau, die seit 25 Jahren abhängig ist, ein Meilenstein.

+++Bürgergeld-Empfänger nimmt Job an – Geld vom Amt will er weiterhin+++

Doch die Kölner Innenstadt blieb für die 40-Jährige ein gefährliches Pflaster. Auf Schritt und Tritt begegnete sie alten Bekannten aus der Szene – Menschen, die ihr erneut Drogen anboten. Die Versuchung war riesig und schließlich: Katrin wird rückfällig.

Mehr Neuigkeiten rund um RTL2 und Co.:

Auch der Gedanke an ihre Schwester lässt Katrin nicht los: Sie war ebenfalls süchtig – und verlor den Kampf gegen die Droge. Schafft es nun wenigstens Katrin, sich aus der Szene zu befreien?

RTL2 zeigte diese Folge von „Hartes Deutschland“ am Donnerstag (27. Februar) um 20.15 Uhr. Vorab kann man die Doku bereits in der RTL+ Mediathek streamen.