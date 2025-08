Bürgergeld-Empfänger zögert Job-Einstieg hinaus – und verweigert Physiotherapie

Viele Bürgergeld-Empfänger kämpfen nicht nur mit finanziellen Sorgen. Auch gesundheitlich stehen sie oft vor enormen Herausforderungen. Für viele ist jede Unterstützung ein Segen. Nicht so für Pascal aus den Benz-Baracken. Der 23-Jährige lehnt eine dringend empfohlene Physiotherapie ab – und das ganz bewusst.

Pascal ist kein Unbekannter im RTL2-Kosmos von „Hartz und herzlich.“ Seit seiner Geburt lebt er mit schweren gesundheitlichen Einschränkungen: Hirnschlag, Gehirnblutungen, ein Herzfehler. Die Folge: eine Lähmung, die ihm das Gehen erschwert. Seine Mutter Beate erzählt, er habe bereits 15 Operationen hinter sich und saß acht Jahre im Rollstuhl.

Bürgergeld-Empfänger verweigert Physiotherapie

Trotzdem zeigt sich Pascal wenig einsichtig, wenn es um seine Gesundheit geht. Physiotherapie kommt für ihn nicht infrage. „Da muss man ja was machen“, sagt er in der Sendung. Stattdessen wünscht er sich lieber eine Kur oder einen Reha-Aufenthalt.

Seit seiner Schulzeit hat Pascal keinen Einstieg in die Arbeitswelt gefunden. Dass die Physiotherapie ihn womöglich näher an ein selbstbestimmteres Leben inklusive Job bringen könnte, scheint er auszublenden. Arzt- und Behandlungstermine lässt er regelmäßig verstreichen. „Ich lasse es schleifen, weil ich Angst habe – geht es wieder in den Rollstuhl? Ich lasse den Gedanken nicht zu, weil dann trifft es erst recht ein“, sagt er.

Bürgergeld-Empfänger wünscht sich OP

Besonders kurios: Einer erneuten Operation steht Pascal deutlich offener gegenüber. „Wenn’s nach mir geht, würde ich für eine OP offen sein“, meint er locker. Dass gerade eine Operation ihn wieder aus der Bahn werfen könnte, scheint er dabei auszublenden.

++ auch interessant: Bürgergeld-Empfängerin am Ende: Schuld ist das Jobcenter ++

Dass Pascal kaum Eigenverantwortung übernimmt, zeigt sich auch in der Vergangenheit. Orthopädische Schienen im Wert von 8.000 Euro, die ihm das Laufen erleichtern sollten, warf er kurzerhand in den Müll.

Mehr Themen und News findest du hier:

Nach einer kurzen Phase der Obdachlosigkeit lebt Pascal wieder in den Benz-Baracken. Doch auch dort scheint sich wenig an seiner Einstellung geändert zu haben. Die drohende OP sieht er immerhin pragmatisch: Sie könnte ihm beim Jobcenter weiterhin finanzielle Unterstützung bringen.