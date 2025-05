RTL-Schauspielerin bangt vor der Rente – „Habe zu wenig gearbeitet“

Schule, Arbeit, Rente – das ist für die meisten der gewöhnliche Lebenslauf. In der Schule schafft man die Basis, um einen Beruf auszuüben, mit dem man eine Rente für das Leben nach der Arbeit verdient. Man arbeitet nicht nur für die Gegenwart, sondern auch immer für ein schönes, möglichst sorgenfreies Leben in der Zukunft.

Für viele stellt genau das ein großes Problem dar. Natürlich ist es verlockend, im Moment in Saus und Braus zu leben und das Geld auf den Kopf zu hauen. Die Konsequenzen bemerkt man schließlich nicht sofort – in ein paar Jahren dafür wird es dafür umso härter. Mit diesem Dilemma hat nun auch RTL-„Unter Uns“-Darstellerin Tabea Heynig zu kämpfen!

RTL: Rolle vs. Realität

In der RTL-Kult-Soap „Unter uns“ spielt Tabea Heynig die Rolle der Britta Schönfeld. Sie lebt am liebsten stilvoll und ausschließlich im Hier und Jetzt. Die Serienfigur verschwendet dabei nicht den leisesten Gedanken an die Zukunft. Ein passendes Beispiel: Ihre erlangten 60.000 Euro haut die Serienfigur lieber sofort auf den Kopf, anstatt in ihre Altersvorsorge zu investieren.

Schauspielerin Tabea Heynig beschreibt die Denkweise ihres Seriencharakters im Interview mit RTL wie folgt: „Sie denkt nicht drüber nach, was vielleicht in zehn oder 20 Jahren ist. Und weil sie das natürlich doof findet, Geld irgendwo einzuzahlen, an das sie nicht rankommt, was sie jetzt in ihrem Leben einfach genießen könnte.”

RTL-Schauspielerin plagen Zukunftsängste

Heynigs kann dieses Verhalten zwar sehr gut nachempfinden, handelt im realen Leben aber völlig anders. Im Gegensatz zu ihrer Rolle macht sie sich nämlich sehr wohl Sorgen um ihre Rente – und das nicht zu wenig! Gegenüber RTL sagt sie: „Ich bin genauso wie Britta. Ich finde es ganz, ganz schwierig, über die Rente nachzudenken. Ich habe auch so wenig in meinem Leben gearbeitet, dass ich da auch ganz wenig eingezahlt habe. Man geht dem aus dem Weg, weil man auch denkt: Ja, das kommt irgendwann.”

Viel mehr beschäftigt die RTL-Bekanntheit aber die derzeit herrschende weltliche Lage. „Ich glaube eher, dass viele gerade beschäftigt, wie sie den Kühlschrank vollkriegen, weil die Lebensmittel so teuer geworden sind und weil das ganze Leben so teuer geworden ist. Und weil natürlich alles gerade so ein bisschen beängstigend ist“, macht sie klar.

RTL zeigt die neuen Folgen von „Unter Uns“ täglich von montags bis freitags ab 17.30 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Episoden in der Mediathek auf RTL+.