RTL: Hiobsbotschaft für Steffen Hallaschka

Am heutigen Mittwochabend (12. März 2025) um 22.15 Uhr und am Sonntagabend (16. März 2025) um 22.05 Uhr werden die RTL-Zuschauer bei „stern TV“ nicht ihren beliebten Moderator Steffen Hallaschka vor den Fernsehbildschirmen sehen können.

Der 53-Jährige ist ebenfalls von der aktuell kursierenden Grippewelle nicht verschont geblieben. Am Mittwochnachmittag teilte er seinen Instagram-Followern in einem Beitrag mit: „Was sich morgens noch wie eine lästige Erkältung anfühlte, war in Wirklichkeit eine handfeste Grippe“.

Trotz seines Ausfalles in dieser Woche müssen die Zuschauer nicht auf ihre geliebte Show verzichten. So wird am heutigen Abend Dieter Könnes das Format moderieren, wohingegen am Sonntag um 22.05 Uhr Mareile Höppner die Moderation übernehmen wird. Beide sind bereits „stern TV“-erprobt.