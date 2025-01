RTL-Moderatorin machte kurzen Prozess mit Stefan Mross: „Mehr geht ja gar nicht“

Dschungelcamp-Teilnehmerin Anna-Carina Woitschack (32) hat schwere Zeiten hinter sich. Sie musste nicht nur die Trennung von Ehemann Stefan Mross (49) verkraften, sondern auch, dass ihre ehemals beste Freundin jetzt an Stefans Seite steht. Ein schwerer Schlag für die Sängerin. Am zweiten Tag des RTL-Dschungelcamps ließ sie tief in ihr Innerstes blicken und sprach unter Tränen ganz offen über ihr Ehe-Aus.

Selbstverständlich sorgte dieses brisante Thema ebenfalls für reichlich Gesprächsstoff bei den Gästen des Formats „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach“ im Anschluss an das eigentliche Dschungelcamp. Moderatorin und Drag-Queen Olivia Jones (55) ließ ihrem Unmut freien Lauf und äußerte sich sehr eindeutig und direkt zur Personalie Stefan Mross.

RTL-Moderatorin Olivia Jones hat nichts für Stefan Mross übrig

Die Hamburgerin zeigte sich fassungslos über Anna-Carinas Ehedrama und rechnete vor allem mit Schlager-Moderator Stefan Mross ab. Dabei griff sie zu scharfen Worten: „Aber dann noch die allerbeste Freundin UND Stefan Mross. Mehr geht ja gar nicht.“ Anschließend betonte sie noch einmal den Namen „Stefan Mross“.

Es wurde besonders deutlich, dass sie etwas an Stefan Mross stören würde. Was ihr an ihm nicht passe, behielt sie für sich.

Alle anderen anwesenden Gäste stärkten Anna-Carina ebenfalls den Rücken. Die „Goodbye Deutschland!“-Teilnehmerin Daniela Büchner war von den Erzählungen und den vergangenen Geschehnissen zutiefst schockiert. Sie stellte klar, dass es sich bei Anna-Carinas ehemaliger besten Freundin nicht um eine wahre Freundin gehandelt haben könnte.