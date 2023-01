RTL-Stars in Love? Hinweise verdichten sich – Ist DIESER Ex-Bachelor bereits vergeben?

Dass Kuppelshows immer erfolgreicher werden, dürfte längst kein Geheimnis mehr sein. Immerhin trafen bei derartigen TV-Formaten schon zahlreiche Singles auf ihre vermeintlich große Liebe – auch wenn die anschließende Beziehung meist nicht von langer Dauer war. Jetzt scheint Liebesengel Amor erneut zugeschlagen zu haben – und traf mit seinem Pfeil offenbar mitten ins Herz eines ehemaligen TV-Bachelors!

Die Rede ist von keinem Geringeren als Ex-Bachelor Sebastian Preuss. Bereits 2020 startete der Kickboxer als Rosenkavalier mit der Suche nach seiner Traumfrau – damals allerdings ohne Erfolg. Keine der Damen konnte sein Herz erobern, weshalb der gebürtige Münchner seine letzte Rose im Finale lieber für sich behielt. Doch das Warten zahlt sich aus: Basti schwebt aktuell offensichtlich auf Wolke sieben – und zwar mit keiner Unbekannten.

Ex-Bachelor Basti in weiblicher Begleitung

Erst kürzlich postete der Reality-TV-Star in seiner Instagram-Story einen verdächtigen Schnappschuss. Mit einem verschmitzten Lächeln posierte Basti im Aufzug – neben ihm „Are You The One?“-Bekanntheit Isabelle Denise, die ebenfalls schon im TV nach ihrem Mister Right Ausschau hielt. Und für den Muskelmann ist die hübsche Brünette wohl nicht nur irgendeine Begleitung. Basti bezeichnete Isabelle nämlich liebevoll als seine „Stütze“.

Einige Fans vermuten schon lange, dass zwischen den beiden mehr als nur Freundschaft besteht. Wer die TV-Stars nämlich genauer verfolgt, dem dürfte auch aufgefallen sein, dass Isabelle und Basti bereits zusammen im Urlaub waren. Erst vor wenigen Wochen teilten die Turteltauben zwar unabhängig voneinander mehrere Eindrücke ihrer Auszeit – allerdings vom exakt gleichen Ort.

RTL-Stars verbringen viel Zeit zusammen

Das Bild aus dem Aufzug blieb jedenfalls nicht die einzige gemeinsame Aufnahme. Ex-Bachelor Basti sorgte prompt für Nachschub – diesmal aus dem Fitnessstudio. Der 32-Jährige wurde bei seinem regelmäßigen Workout nämlich von Isabelle begleitet. Das Duo filmte sich gegenseitig und motivierte den jeweils anderen in Sachen Muskelkraft an seine Grenzen zu gelangen.

Mehrere Themen:

Die beiden RTL-Stars Basti und Isabelle verbringen wohl ganz schön viel Zeit zusammen – liegt da etwa Liebe in der Luft? Wer weiß, vielleicht folgt ja tatsächlich schon bald ein offizielles Statement der beiden. Ihre Fans dürfen jedenfalls gespannt sein!