RTL-Star Sila Sahin trifft drastische Entscheidung – „Ein bisschen wehmütig“

Sie ist DER Soap-Star schlechthin und ein wahrer Zuschauerliebling. RTL-Star Sila Sahin ist den meisten Fernsehzuschauern aufgrund ihrer Hauptrolle in der Kultserie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ bekannt, in der sie von 2009 bis 2014 die Rolle der Ayla Höfer spielte.

Seit diesem Jahr wirkt Sahin in der RTL-Sendung „Alles was zählt“ mit und begeistert mit spannenden und emotionalen Geschichten. Vor kurzem verkündete die Schauspielerin jedoch, dass sie eine Serienpause einlegen und sich voll und ganz auf ihre kleine Familie konzentrieren wird. Nun steht eine weitere große Entscheidung an, die das Leben des Soap-Stars verändern wird.

Sila Sahin macht das Beste aus der Situation

Neben ihrem schauspielerischem Erfolg, läuft es auch im Privatleben von Sila Sahin super. Seit sieben Jahren ist der Soap-Star mit Profi-Fußballer Samuel Şahin-Radlinger verheiratet, das Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Doch nun steht eine drastische Veränderung im Leben des Paares an. Sahins Liebster wird im kommenden Jahr zum Wiener Fußballverein „FK Austria Wien“ wechseln. Das Liebespaar hat sich deshalb dazu entschieden, im nächsten Jahr nach Wien zu ziehen. Bis dahin werden die Schauspielerin und ihr Ehemann jedoch eine Fernbeziehung führen müssen. Sahin wohnt mit den gemeinsamen Söhnen weiterhin in Berlin und Şahin-Radlinger aufgrund seines Jobs in den Niederlanden.

Das Paar sieht sich momentan immer nur tageweise und muss einige Abstriche machen. Sahins Mutter unterstützt die Schauspielerin mit den Kindern in Berlin. Traurig ist der Soap-Star über die vorübergehenden Umstände jedoch nicht, gegenüber der „Bild“ berichtet Sahin: „Wir haben jetzt eine Fernbeziehung. Ich finde es echt ganz toll, weil es einfach super erfrischend ist. Wir daten uns jetzt wieder! Letztens hatten wir einen richtig schönen Tag. Da hatte ich Geburtstag und mein Mann und ich hatten eine Date Night.“ Mit diesem optimistischen Blick in die Zukunft wird das Liebespaar die Monate der Fernbeziehung sicherlich gut überstehen.

Eine neue Wohnung haben Sahin und ihr Liebster in Wien bisher noch nicht gefunden. Ein wenig vermissen wird die Schauspielerin ihre Wahlheimat Berlin jedoch schon.