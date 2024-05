Zu viel Hass! RTL-Star wehrt sich – „Hoffe, du erkrankst an Krebs“

Lola Weippert bringt derzeit als Nachwuchs-Moderatorin die Zuschauer vor den Bildschirmen zum Strahlen. Mit ihrem Charme und ihrer Frohnatur hat sie die Herzen des Publikums im Sturm erobert.

Doch auch gute Laune hält nicht ewig. Jetzt rechnet der RTL-Star mit seinen Fans ab!

RTL-Star setzt sich Hass auf Social Media entgegen

Lola Weippert hat sich schnell einen Namen in der Unterhaltungsbranche gemacht. Nach sieben Jahren Radio wagte sie den Schritt auf die TV-Bühne, moderiert mittlerweile erfolgreich Formate wie „Prince Charming“ oder „Temptation Island“. Doch als Person des öffentlichen Lebens muss sich der RTL-Star immer wieder Kritikern im Netz entgegenstellen.

Zwar weiß die Blondine mittlerweile mit dem Shitstorm umzugehen, bedauere aber, dass viele Menschen „unter dem Deckmantel der Anonymität“ Hass im Netz verbreiten. Den lässt Weippert allerdings nicht mehr unbeantwortet. Mit ihrem neuesten Instagram-Post setzt die 28-Jährige ein starkes Zeichnen.

RTL-Star ist fiesen Kommentaren ausgesetzt: „Stech‘ dich ab“

706.000 Instagram-Follower begleiten das Leben von Lola Weippert auf Schritt und Tritt. Dabei sind nicht alle der Moderatorin wohlgesonnen. Die negativen Reaktionen auf Social Media möchte der RTL-Star nicht mehr länger auf sich sitzen lassen und holt zum Gegenschlag aus.

+++Gabriel Kelly erhält besondere Überraschung: „Ich bin sprachlos“+++

In einem Beitrag auf Instagram gibt sie ihrer Community jetzt einen Einblick in die feindseligen Nachrichten, die sie tagtäglich erreichen. „Hoffe, du erkrankst an Krebs und deine Eltern auch“ oder „Ich stech‘ dich ab“ sind nur einige der schlimmen Kommentare, mit denen sich Lola konfrontiert sieht.

Im Hintergrund ist ein Schwarz-Weiß-Foto von ihr zu sehen, das sie nackt auf dem Boden zeigt, ihren Kopf auf den Knien ruhend. Trotz der schlimmen Kommentare lässt sich die 28-Jährige nicht einschüchtern, was ihr leichtes Lächeln auf dem Bild deutlich zeigt.

Der Post von Lola Weippert zeigt „nur einen kleinen Ausschnitt aus den Nachrichten“, die sie auf Instagram erhält. „Schütze dich, setze Grenzen, lass dich bloß nicht kleinmachen. Wenn wir alle zusammenhalten, sind wir viel lauter als alle Hater zusammen“, appelliert der RTL-Star an seine Follower.