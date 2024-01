RTL-Star enthüllt Baby-Geschlecht – fiese Klatsche für den Bald-Papa

Im „Sommerhaus der Stars“ gab es hin und wieder Zoff zwischen ihnen, doch kurz nach der TV-Ausstrahlung ließen Pia Tillmann und Zico Banach die Bombe platzen: Die beiden RTL-Stars werden Eltern!

Um es für ihre Fans besonders spannend zu machen, enthüllte das Paar jetzt vor den Augen aller das Baby-Geschlecht!

RTL-Paar: Jetzt herrscht Gewissheit

Dass sowohl Pia als auch ihr Liebster, Ex-„Bachelorette“-Kandidat Zico Banach, gleichauf die Hosen in der Beziehung anhaben, bewiesen sie während des „Sommerhaus“-Formats im vergangenen Jahr. Nun allerdings wirkt es ganz so, als gebe die schwangere Pia den Ton an.

Auf Instagram teilen die beiden den Moment, als Zico das Baby-Geschlecht erfährt. Die Methode, die sich die beiden RTL-Stars ausgedacht haben, ist allerdings sehr ungewöhnlich und lustig.

Pias Sohn Henry – er stammt aus einer vorherigen Beziehung – weiß offenbar schon vor seiner Mama, ob er künftig mit einer Schwester oder einem Bruder im Haus leben wird. Er flüstert seiner Mutter, die jeweils einen rosa und einen blauen Kuchen in der Hand hält, das Geschlecht ins Ohr. Nachdem Pia Tillmann also erfährt, ob sie ein Mädchen oder einen Jungen erwartet, greift sie zum entsprechenden Kuchen mit der passenden Farbe und knallt Zico das Törtchen mitten ins Gesicht. Was für eine fiese Klatsche für Zico – und das im wahrsten Sinne des Wortes!

Welche Farbe denn nun in seinem Gesicht landete? Die Antwort darauf schreibt er selbst auf Instagram: „It’s a boy.“ Er und Pia erwarten also einen Sohn.

Die Fans des RTL-Pärchens sind aus dem Häuschen und feiern die ungewöhnliche Geschlechts-Bekanntgabe. So heißt es in den Kommentaren: „Endlich mal keine platzenden Luftballons mit Konfetti.“ Oder: „Ihr seid einfach bodenständig: Danke für das schöne Reel, ohne viele Schnick Schnack!“ Ein weiterer Kommentar lautet: „Die schönste Verkündung seit Jahren hier auf Instagram! Einfach echt und bodenständig!“