RTL macht’s offiziell: Fans sicher – „Das wird einfach nur abartig“

Es gibt wohl kaum eine Realityshow im deutschen Fernsehen, bei der sich Jahr für Jahr die Diskussionen so häufen, wie beim „Sommerhaus der Stars“. Zunächst im Ausland, mittlerweile im Münsterland gedreht, schafft es die RTL-Produktion immer wieder, das Schlimmste im Reality-Star zu wecken.

Da wird geschimpft, gemobbt, beleidigt und gekeift. Freuen dürfen sich dabei vor allem die „Sommerhaus der Stars“-Zuschauer. Und natürlich auch RTL über die zumeist hervorragenden Quoten. Und um die noch mal zu steigern, scheint sich der Sender nun überlegt zu haben, nach dem Rauswurf von Claudia Obert und ihrem Max, noch einmal nachzulegen.

RTL holt drei neue Paare ins „Sommerhaus der Stars“

Via Instagram gab der Sender nun bekannt, dass gleich drei frische Paare ins Bocholter Horror-Haus einziehen werden. Und die haben es durchaus in sich. Paar Nummer eins besteht aus Dana Feist und ihrem Gigi Birofio. Dass vor allem Letzterer kein Blatt vor den Mund nimmt, durften wir bereits in der vergangenen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ feststellen. Dort schnappte sich der Mann, der durch die Kuppelshow „Ex on the Beach“ bekannt wurde, 2023 den zweiten Platz.

Ebenfalls neu am Start sind Samira und Serkan Yavuz. Die beiden „Bachelor“-Stars sind ebenfalls nicht gerade konfliktscheu. Dazu noch ein sportlich starkes Team. Sie haben das Potenzial, den Laden richtig aufzumischen.

RTL-Zuschauer aus dem Häuschen

Zu guter Letzt sind dann noch Hanna Sökeland und Jessica Huber dabei. Wem die Namen nichts sagen: Erstere war 2022 Princess Charming – zweitere konnte in der RTL-Plus-Liebessendung ihr Herz erobern. Na vielleicht können zumindest die beiden für ein wenig Harmonie im Hause sorgen.

Die Fans jedenfalls sind bereits Feuer und Flamme. „Oh mein Gott. Das wird einfach nur … abartig! Geil“, schreibt beispielsweise Moderatorin Larissa Lannert. Eine weitere Zuschauerin ergänzt: „Da schlägt mein Reality Herz gleich höher.“ Und ein Dritter prophezeit: „Serkan und Samira. Die machen das Ding.“ Na, da sind wir ja mal gespannt.