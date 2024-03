RTL-Star Sarah Knappik macht den Mund auf: „Kann doch nicht sein“

RTL-Star Sarah Knappik ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Und das tat die Blondine auch dieses Mal nicht. Auf ihrem Instagram-Account (rund 93.700 Follower) ließ sie ihren Unmut freien Lauf – und sprach dabei ein ernstes Thema an.

Sarah Knappik ist dem breiten Publikum aus TV-Shows wie zum Beispiel das RTL-Dschungelcamp bekannt. Doch die Blondine ist inzwischen nicht länger mehr nur ein Fernsehstar. Inzwischen ist sie auch Mutter einer Tochter.

Sarah Knappik redet sich in Rage

Und wie so viele Eltern macht sich auch Sarah Knappik in diesen Tagen große Sorgen um ihren Nachwuchs. Ihre Gedanken teilte sie per Video ihrer Social-Media-Community mit.

„Als Mama fühle ich mich dazu berufen, endlich mal den Mund aufzumachen. Es kann doch nicht sein, dass wir zulassen, dass Zwölfjährige Kinder abstechen und Gewalt an Schulen. Das muss jetzt endlich mal ein Ende haben und ich bitte die Regierung da endlich mal durchzugreifen. Ich möchte kein Vorwurf machen. Ich möchte einen Vorschlag machen“, beginnt Knappik ihr Video und wirkt dabei ziemlich aufgelöst.

„Leute wo kommen wir dahin?“

„Ich hab zusammen mit einer Freundin sogar mal ein Konzept entwickelt, weil soziales Verhalten ist erlernbar. Und ich finde das sollte ein Schulfach an allen Schulen sein. Einmal die Woche ist nicht zu viel. Wo Kinder mit dem Thema Mobbing konfrontiert werden und mit Rassismus und mit Ausgrenzung. Mit Behinderung oder zum Beispiel den Erste-Hilfe-Kurs. Was mache ich, wenn Mama oder Papa mal umfällt. Das sind alles wichtige Themen, die Kinder zum Leben brauchen“, betont die ehemalige GNTM-Kandidatin weiterhin.

Es sei traurig, aber wahr. „Deswegen müssen wir da anfangen, dass wir wieder lernen miteinander umzugehen. Das kann nicht wahr sein. Leute wo kommen wir dahin? Ich hab Angst um die Zukunft meiner Tochter.“ Außerdem klagt Knappik an, dass man den Schülern unter anderem alltägliche Dinge wie die Steuererklärung näherbringen soll. Sie selbst hat das in ihrer Schulzeit vermisst. „Das wichtigste Thema, was wir gerade alle brauchen, ist soziales Verhalten.“ Deutliche Worte von Sarah Knappik!