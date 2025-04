RTL-Star völlig am Ende – „Erniedrigt und bloßgestellt“

Hinter der ehemaligen RTL-„Sommerhaus“-Teilnehmerin Samira Yavuz (31) liegen besonders schwierige Wochen. Nach der Bekanntgabe der Trennung von ihrem Ehemann Serkan Yavuz (31) erlebte sie, wie schwer der Alltag als alleinerziehende Mutter an ihr zehrte.

Immer mehr stürzte sie in eine emotionale Krise und ließ auf Instagram tief in ihr Innerstes blicken. Dabei hob sie hervor, dass sie sich hintergegangen fühle. Und auch aktuell geht es Samira sehr schlecht. Das offenbart sie in einer neuen Instagram-Story.

RTL-Star Samira Yavuz veröffentlichte eine bedrückende Nachricht

Aktuell fühle Samira einen großen Schmerz und eine tiefgreifende Enttäuschung. Der RTL-Star sprach dabei sogar von einer seelischen Müdigkeit, die ihm alles erschwert.

Samira sei von Menschen aus ihrem Umfeld verraten worden. Dabei merkt sie an, „erniedrigt und bloßgestellt“ worden zu sein. Die letzten Monate hätten sich alles in allem für sie wie ein Albtraum angefühlt. Immer die gleichen Geschichten belasten sie aktuell, und auch neue Lügen kämen dazu.

Die Menschen, deren Namen Samira offen ließ, würden unter ihren eigenen veröffentlichten Beiträgen Kommentarzeilen schreiben, mit denen sie sie indirekt verletzen würden. Doch das sei ihnen scheinbar vollkommen egal. Trotzdem bleibt der RTL-Star kämpferisch. So ließ Samira wissen: „Die Sonne wird so heftig scheinen für mich, und ihr werdet von der Bildfläche im wahrsten Sinne des Wortes verschwinden.“