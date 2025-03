RTL: „Schlag den Schnulli“-Fans platzt der Kragen – „Einfach nur ekelhaft“

Am Samstagabend (15. März) zur Primetime hieß es wieder Spannung pur für die Zuschauer bei RTL. In einer neuen Live-Ausgabe der zweiten Folge der actiongeladenen Unterhaltungsshow „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“ standen wieder jede Menge witzige Herausforderungen und unerwartete Überraschungen auf dem Programm.

Schon kurz nach dem Startschuss der hitzigen und vielseitigen Challenge konnten sich die TV-Zuschauer nicht mehr kontrollieren. Dabei ließen sie ihren Reaktionen und Meinungen freien Lauf. Sie sprechen eine deutliche Sprache.

RTL: „Schlag den Schnulli“-Show-Fans erwartete keine Änderungen

Doch erst einmal zum Konzept des Formats: In „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“ treten Entertainer Stefan Raab (58) und Komiker Michael Bully Herbig (56) gegen den Kandidaten an, der es zu Beginn der Show schafft, drei Herausforderer auszuschalten. Ihre Kontrahenten stammen aus den verschiedensten Berufsfeldern. Somit hat jeder Mensch die Chance, Teil dieser Actionshow zu werden. All das blieb in der aktuellen Episode gleich.

Wie gewohnt fungierte Entertainer Elton (53) als Spielleiter und die Challenges kommentierte kein Geringerer als der renommierte Kommentator Frank Buschmann (60). Von Anfang an wurde deutlich, dass die Fans genauso motiviert sowie Feuer und Flamme waren wie die Kandidaten, Stefan Raab und Michael Bully Herbig. Und das, ohne selbst an den Challenges teilzunehmen. Stattdessen hatten sie sich eher auf „X“ (ehemals Twitter) versammelt, um dort ihre Meinungen und Reaktionen zu teilen.

Ihre zahlreichen Kommentare zielen zum Einen auf Stefan Raab‘s Verhalten während der Show, Moderator Elton sowie die gleichzeitige Ausstrahlung mit der ProSieben-Unterhaltungsshow „Schlag den Star“ ab. Alles in allem ließen die User ihrem Unmut freien Lauf und fanden dabei sehr deutliche und scharfe Worte. Dennoch fanden sich auch vereinzelt Fanreaktionen, die darauf abzielten, die Kritiker zu besänftigen. Gleichzeitig gab es auch viele lobende Kommentare.

RTL: „Schlag den Schnulli“-Zuschauer auf 180

„Die Art von Raab, wie er über seinen Kandidaten redet, ist einfach nur ekelhaft.“

„Ohne Buschmann und Elton wäre die Show besser.“

„Wie Raab den Schnulli mobbt.“

„Ich will ja nichts sagen, aber ich finde es von Raab und der Community etwas übertrieben, ihn nur noch Hochbegabter zu nennen. Einmal aus Spaß okay, aber er hat auch einen Namen…“

„Am meisten nervt mich hier schon wieder die ganze Kritik an Raab, Elton usw… Dann guckt doch einfach was anderes.“

„Man muss Raab nicht gut finden, aber es ist beeindruckend, wie er immer wieder Spiele gewinnt, bei denen man denkt, der viel jüngere Gegner packt das doch locker. Auch bei „Du gewinnst hier nicht die Million“ beweist Raab es immer wieder.“

„Ich fühle mich heute auch richtig „hochbegabt“, weil ich unglaublich clever zwischen „Stefan und Bully gegen einen Schnulli“ und „Schlag den Star“ hin und her switche!“

„War Stefan früher auch schon so unsympathisch?“

„Ich muss schon sagen, dass „Stefan und Bully gegen einen Schnulli“ so viel besser ist als „Schlag den Star“. Ich bin einfach immer noch glücklich, dass Stefan wieder da ist.“

„Diese Sendung wäre so viel besser, wenn sie einen souveräneren Moderator hätte.“

Die gesamte zweite Folge von „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“ ist bei RTL+ abrufbar.