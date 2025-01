Plötzlicher Umbau: Chaos im RTL-Studio überrascht Zuschauer

Als die RTL-Punkt 6, 7 und 8 Moderatoren Jan Malte Andresen und Vanessa Civiello ausgelassen ins neue Jahr gestartet sind, hätten sie nie damit gerechnet, dass einer ihrer ersten Arbeitstage so kurios verlaufen würde.

Beim Verfolgen der Freitagmorgen-Ausgabe (3. Januar) mussten sich die Zuschauer mehrmals die Augen reiben. Irgendetwas schien komplett anders. Doch was war es bloß?

RTL-Moderatoren als unterhaltsame Allrounder

Aufgrund eines kurzfristigen Personalausfalls blieb die Position des TV-Meteorologen unbesetzt. Das Kuriose hierbei: Anders als bei anderen Formaten wurde dieser Part aber nicht durch einen ausgestrahlten Videoclip mit kommentierender Wettermoderation ersetzt.

Jan Malte Andresen (52) und Vanessa Civiello (33) erwiesen sich als Multitalente. So nahmen sie sich der Challenge an und schlüpften in völlig neue Rollen. „Wir machen Wetterpraktikum“, läutete Andresen die einzigartige Wetterausgabe ein. Gerüstet mit einem Zettel in der Hand übernahm Civiello die Moderation, wohingegen Andresen vor der Wetterkarte mit den Händen auf die einzelnen Regionen verwies.

Doch was war konkret der Auslöser für diesen ungewohnten Zuschauer-Moment? Der RTL-Moderator erklärte, dass in der Zeit nach den Feiertagen viele Menschen krank seien oder sich Urlaub genommen hätten. Deshalb müsse der Staplerfahrer auch einmal in die Buchhaltung eintauchen oder sich das eingespielte Moderatoren-Duo bei der Wettermoderation versuchen.

RTL-Neujahresüberraschung für Fans und Moderatoren

Jan Malte Andresen musste dabei seine Geografiekenntnisse unter Beweis stellen. Dies gelang ihm allerdings nur mäßig. Dabei stellte ihn die Lage der niedersächsischen Stadt Nordhorn vor eine knifflige Herausforderung. Wer jetzt annimmt, dass dies alles war, hat sich getäuscht! So bot die morgendliche RTL-Ausgabe noch zusätzliche Überraschungen.

Plötzlich tauchten bei der Wettermoderation Ortsnamen auf, die sonst nicht den Weg ins Studio finden. Eingefleischte Fans bekamen via Instagram die Möglichkeit, dem Sender ihre Wohnorte zu senden. Anschließend erhielten sie im Gegenzug mit etwas Glück ihre persönliche Wetterlage vor Ort.

Schlussendlich lautet die alles entscheidende Frage nun: Können ihre Zuschauer das Moderatoren-Duo nochmals als Wetterpraktikanten bestaunen? Alles in allem waren beide sehr aufgeregt und es sei eine sehr anspruchsvolle Herausforderung gewesen. Ein Comeback sei daher eher unwahrscheinlich. So antworteten beide gleichzeitig: „Muss nicht.“ Dennoch warten beide gespannt auf einen Praktikumsbericht ihres geschätzten Kollegen, dem Leiter der RTL-Wetterredaktion, Christian Häckl (60).