Diese Reality-Formate auf RTL, ProSieben & Co. erwarten dich in der 1. Jahreshälfte von 2025

2025 wird wieder einmal ein gigantisches Jahr für Reality-TV-Fans! So steht im kommenden Jahr ein wahres TV-Feuerwerk voller überraschender Wendungen, spektakulärer Dramen und unvergesslicher Momente bevor. Die Reality-Formate im Jahr 2025 bieten einen Blick hinter die Kulissen der Promi-Welt, echte Neuheiten und jede Menge Aufreger, die für Schlagzeilen sorgen.

Wenn du auf der Suche nach passenden Formaten für dich bist, solltest du unbedingt weiterlesen. Bestimmt wirst du bei dieser Sammlung fündig. Diese Reality-Formate und Shows erwarten dich im Jahr 2025:

RTL und Netflix bieten spannende Neuheiten

Die geballte Ladung Fernsehunterhaltung wird am 2. Januar durch die 3. Staffel von „Make Love Fake Love“ auf RTL+ eröffnet. Hierbei lernt eine prominente Single-Dame potenzielle Partner kennen, doch nicht jeder verfolgt ehrliche Absichten. Durch geschickte Irreführungen und ehrliche Offenbarungen wird die Liebe auf eine harte Probe gestellt. Wer meint es ernst und wer ist vergeben und hat es nur auf das Geld abgesehen?

+++ Netflix verkündet Mega-Sensation – Fans flippen aus: „Absolutes Dreamteam“ +++

Einen Tag darauf, am 3. Januar, wird die Netflix-Datingshow „Love is Blind: Germany“ ausgestrahlt. Bei der Premiere des Formates treffen Singles aufeinander, die ausschließlich über Gespräche ihren potenziellen Herzensmenschen und Verlobten finden sollen.

Am 24. Januar geht das beliebte „Dschungelcamp“ auf RTL zu ungewohnter Sendezeit um 20.15 Uhr an den Start. Wie jedes Jahr treffen im Kampf um die Krone mehr oder weniger bekannte Stars und Sternchen im australischen Dschungel aufeinander. Dabei verharren sie gemeinsam im Camp und müssen sich herausfordernden und ekelerregenden Prüfungen stellen.

„Germany’s Next Topmodel“ feiert 20-jähriges Bestehen

Eine weitere Neuheit bietet RTL mit dem Datingformat „Golden Bachelor“ im Januar. Ab dem 26. Januar begibt sich der 73-jährige Franz Stärk auf der griechischen Sonneninsel Kreta auf die Suche nach seiner großen Liebe. Ganze 20 Frauen haben die Chance, das Herz des ehemaligen Schulleiters zu erobern.

+++ Franz Stärk ist der „Golden Bachelor“: Ex-Schülerin wird deutlich – „Ich fasse es nicht“ +++

Im Februar stehen wie gewohnt die Models und Laufstege im Rampenlicht. So beginnt voraussichtlich die 20. Jubiläumsstaffel von „Germany’s Next Topmodel“ donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben. Die männlichen und weiblichen Kandidaten müssen sich derweil in aufregenden Herausforderungen und unter professionellen Bedingungen um den Topmodel-Titel kämpfen.

Für den März sind aktuell noch keine Reality-Shows geplant.

Waschechte Reality-Klassiker als Garanten für TV-Unterhaltung

Voraussichtlich im April erfreut der Reality-Klassiker mit Kult-Status „Big Brother“ zahlreiche TV-Zuschauer auf Joyn. Dabei wagen 15 Personen den mutigen Schritt und ziehen gemeinsam unter permanenter Bewachung in ein Haus. Zudem müssen sie sich kräftezerrenden und emotional belastenden Herausforderungen stellen.

Im Frühjahr wird ebenfalls ein langjähriges Reality-Format auf RTL Zwei zu sehen sein. Bei „Kampf der Realitystars“ treten Promis in verschiedenen Herausforderungen gegeneinander in Thailand an, um sich als „Realitystar des Jahres“ zu krönen. Dabei müssen sie nicht nur körperliche, sondern auch strategische und zwischenmenschliche Prüfungen bestehen.

Ein weiteres Highlight im April ist die „Couple Challenge“ auf RTL Zwei. In dieser Show messen sich Paare in herausfordernden Aufgaben, bei denen sie ihre Beziehung auf die Probe stellen. Nur diejenigen, die als eingespieltes Team agieren, können den Sieg erringen. Dabei sind nicht nur sportlicher Ehrgeiz, sondern auch Vertrauen und ein starker Zusammenhalt entscheidend.

Der Mai und Juni gehört RTL+

Im Mai wird die Fernsehunterhaltung durch „Ex on the Beach“ auf RTL+ höchstwahrscheinlich abgerundet. Dies ist aber noch nicht offiziell bestätigt. Im Format genießen Singles romantische Dates in traumhafter Kulisse – bis plötzlich ihre Ex-Partner auf der Bildfläche auftauchen und für Chaos sorgen. Vergangene Konflikte brechen wieder auf, während frische Romanzen auf die Probe gestellt werden. Spannung, Liebe und unerwartete Wendungen sind dabei vorprogrammiert.

Ab Juni ist auf RTL+ wieder „Temptation Island“-Zeit! Fünf Paare werden zwei Wochen lang voneinander getrennt, während sie von verführerischen Singles umgeben sind. Welche Beziehung kann den ultimativen Treuetest bestehen?