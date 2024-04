RTL-Star Mareile Höppner teilt ungewollte Nacktfotos: Fans sind angewidert

Sie ist DIE Allzweckwaffe von RTL: Ob „Extra“, „Stern TV“ oder „Stern TV am Sonntag“: Mareile Höppner macht überall eine gute Figur. Und auch bei Instagram unterhält die 46-jährige Hamburgerin ihre Fans mit Einblicken in ihr Arbeits- aber auch Privatleben.

Leider jedoch scheint für manche Follower das Wort Benehmen ein fremdes zu sein, und so erhält Mareile auch immer wieder Zusendungen, die die Grenzen des guten Geschmackes nicht einmal im Ansatz streifen.

Da werden Bilder der RTL-Moderatorin mit der Aufschrift „Was für ein Arsch“ versehen, wobei das noch eine der harmloseren Zuschriften ist. Mareile Höppner scheint nämlich auch immer wieder ungewollte Nacktbilder von männlichen Followern zu erhalten.

RTL-Moderatorin Mareile Höppner spricht über widerliche Nacktfotos

Zwei dieser Zusendungen teilte sie nun via Instagram. Auf der einen ist ein tätowierter, junger Mann zu sehen, der komplett im Adamskostüm seine Muskeln anspannt, dazu schreibt er im Privatchat: „Grad geduscht und irgendeine Show mit dir gesehen. Direkt hart geworden.“ Während ein anderer komplett auf Worte verzichtet und lediglich widerliche Bilder für sich sprechen lässt.

Mareile Höppner versucht, die Zuschriften mit Humor zu nehmen. Via Instagram textet sie zu den Bildern: „Neues aus dem täglichen Wahnsinn meiner DM – Box. Man kann meinen Fans zumindest keine mangelnde Kreativität vorwerfen und bei so viel Einsatz vergessen wir doch glatt, wenn es mit der englischen Sprache nicht so hinhaut und mein Name anders geschrieben wird, dafür gibt es doch freundliche Herzen. Und wem das noch nicht nett genug ist, der swiped zu Eric und Mr Magic. Das geht so nicht? Stimmt!! Sonnige Grüße, eure Reile.“

Die Fans der RTL-Moderatorin werden da schon deutlicher. „Mich widert sowas einfach an“, schreibt beispielsweise eine Followerin. Eine andere ergänzt: „Einfach nur ekelhaft. Tut mir sehr leid, dass du sowas bekommst.“ Und ein weiterer ergänzt: „Manchmal schämt man sich, ein Mann zu sein.“