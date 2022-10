RTL-Star Michael Begasse übel attackiert: Der Täter ist kein Unbekannter

Ist das Kunst oder kann das weg? Wenn wir ehrlich sind, trifft bei der neuesten Aktion von Komiker Serdar Somuncu wohl eher Zweiteres zu. So hat sich der Mann, der in seinem Podcast „Schröder und Somuncu“ schon mehrfach negativ aufgefallen war, nun auf die Fahne geschrieben, prominente Persönlichkeiten auf seinem Instagram-Account zu verhöhnen.

Unter anderem teilte der 54-Jährige ein schwarz-weiß Bild des RTL-Adelsexperten Michael Begasse und schrieb dazu: „German Beauty 50 (Shemale Edition)“. Was Serdar Somuncu mit diesem Postings bezwecken will (er zog eine ähnliche Aktion auch schon mit einem Bild von Grünen-Chefin Ricarda Lang ab)? Unklar. Gut kommt die Aktion auf jeden Fall nicht an.

RTL-Adelsexperte Michael Begasse attackiert

„Das Krasse an Comedy ist, wie lange es dauert, gut zu werden. Eher Dekaden als Jahren. Und je länger du es machst, desto besser und tiefgründiger wird dein Stand Up – wie Schichten, die du abziehen musst, um irgendwann bei dir selbst anzukommen. In Deutschland ist das nicht so“, schreibt beispielweise Schriftsteller Shahak Shapira bezugnehmend auf das Bild von Ricarda Lang.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und auf Somuncus Instagram-Account sieht es nicht anders aus. „Verstehe nicht, warum hier Leute aufgrund ihres Aussehens, oder ihrer Herkunft ins Lächerliche gezogen werden? Ist das, um wieder mehr Aufmerksamkeit zu bekommen? Mobbing steht dir nicht“, schreibt beispielsweise ein Follower des Komikers. Und ein anderer ergänzt: „Finde ich auch. Schade. Zieht halt die guten Sachen in den Schatten.“

Mehr RTL-Themen: Eklat! RTL schmeißt „Bauer sucht Frau“-Kandidat raus

Während ein Twitter-User kritisiert: „Warum muss man sich immer wieder bloßstellen, indem man sich über die Physiognomie anderer Menschen auslässt?“ Und ein anderer beschämt ergänzt: „Traurig. Ich schäme mich dafür, Somuncu mal gemocht zu haben.“ Der Komiker selbst verriet bislang noch nicht, was hinter der geschmacklosen Aktion stecken soll.