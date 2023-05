RTL baut Programm um: „Wer wird Millionär“-Fans werden sich umschauen

Günther Jauch gehört für viele RTL-Zuschauer wohl zum Montagabend, wie der „Tatort“ zum ARD-Sonntag. Der Moderator ist seit Show-Start mit dabei und das Gesicht der Sendung, bei der er regelmäßig zum Spiel um die Million einlädt.

Zumindest tat er das bis vor wenigen Wochen noch. Seit dem 1. Mai pausiert das Format allerdings. (Hier mehr dazu) Jetzt steht fest, was RTL stattdessen zeigt.

RTL zeigt Spielshow als „Wer wird Millionär?“-Ersatz

Aktuell können sich die Zuschauer noch über Romantik pur im Programm freuen. Denn der Kölner Sender zeigt „Bauer sucht Frau international„. Damit dürfte die Sehnsucht nach einem weiteren Kuppelformat nach dem großen „Bachelor“-Finale von Mittwoch (10. Mai) bei den Zuschauern auch nicht allzu groß sein.

Doch auch dieses Format geht schon bald zu Ende. Die Sendetermine zu der Show stehen bereits fest und zeigen deutlich, am 23. Mai ist Schluss mit dem Flirt-Spaß. Dafür legt RTL mit einer Spielsendung nach und zwar mit „The Wheel – Das abgedrehte Promi-Quiz“.

„The Wheel“ kommt neu ins Programm

Am 5. Mai startet das Format bei dem Komiker Chris Tall moderiert in die zweite Runde. Denn schon im Sommer 2021 versuchte es der Sender damit. „Mittelpunkt der Show ist ein riesiges, in sieben Zonen unterteiltes Rad“, heißt es von RTL. Jeden Montag nehmen sieben neue Prominente in den Zonen des rotierenden Rads Platz und versuchen von hier aus drei Teilnehmende beim Kampf um 100.000 Euro zu unterstützen.

Unter den Prominenten befinden sich unteranderem TV-Stars wie Olivia Jones, Guildo Horn oder Frauke Ludowig. Hier einen kühlen Kopf zu bewahren, dürfte schwierig werden. Immerhin müssen sich die Teilnehmenden nicht nur auf die richtige Lösung besinnen, sie müssen auch mit den örtlichen Gegebenheiten zurechtkommen.

Da haben es die Kandidatinnen und Kandidaten bei Günther Jauch doch deutlich entspannter. Die müssen „nur“ auf dem heißen Stuhl Platz nehmen und die richtige Antwort für die gestellten Fragen liefern.

Übrigens: Wem der Jauch-Entzug nicht passt, der kann sich die alten Folgen immer noch in der Mediathek bei RTL+ angucken.