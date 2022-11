RTL: Traurige Nachricht für GZSZ-Fans – „Was soll das denn?!“

Diese Aktion werden die Soap-Fans RTL nicht so schnell verzeihen können. Eine Programmänderung am Mittwochabend (16. November) sorgt für große Empörung unter den GZSZ-Fans.

Immerhin scheint es die RTL-Produktion mit Humor zu nehmen. Bei Instagram macht die GZSZ-Crew gute Miene zum bösen Spiel. Die Fans der Daily-Soap können darüber jedoch nur bedingt lachen.

RTL streicht GZSZ aus Programm – Ankündigung sorgt für Verwirrung

Wie jeden Tag teilt RTL auf dem offiziellen Instagram-Profil von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ eine Vorschau zur aktuellen Folge. Am Mittwoch sticht die jedoch deutlich heraus. Einige Follower befürchten zunächst, ihre Internetverbindung sei unterbrochen oder ihr Smartphone kaputt.

Denn: Auf den drei Slides des neuen GZSZ-Posts sind ausschließlich schwarze Bilder zu sehen. „Hier die Vorschau auf die heutige Folge“, heißt es in der Bildunterschrift. „Wie Sie sehen, sehen Sie nichts“, fasst ein Nutzer den Gag enttäuscht zusammen.

Aufgrund des Testspiels zwischen Deutschland und Oman, das von 17 Uhr bis 20.15 Uhr ausgestrahlt wird, ist die Daily-Soap am Mittwochabend aus dem Programm gestrichen worden. Nun dürfte man meinen, dass die Fans zumindest für einen Abend auf ihre Lieblingssoap verzichten können, doch die treuen Zuschauer sehen das ganz anders. Für viele von ihnen gehört GZSZ schließlich seit mehreren Jahren – gar Jahrzehnten – zum festen Abendprogramm.

RTL-Zuschauer stinksauer: „Hätten die sich sparen können!“

In den Kommentaren unter der vermeintlichen Vorschau zur neuen Folge wird deutlich, wie sehr die Zuschauer an der Kult-Serie hängen. „Hä, was soll das denn?! Wegen Fußball? Ich glaube, es hackt“, ärgert sich einer von ihnen. Ein anderer wütet: „Dieses blöde Spiel hätten die sich auch sparen können!“

Dass RTL lieber das Testspiel überträgt als auf die Traditions-Soap zu setzen, scheint einige Zuschauer sichtlich zu empören. Genervt kommentiert eine Frau: „Dieser Fußball ist ja soo wichtig.“ So mancher Nutzer macht dem Sender sogar ernste Vorwürfe. „Warum unterstützt RTL eigentlich nochmal diese menschenverachtende WM?“, schreibt eine Frau.

Für die Fans ist mit der Programmänderung glatt der ganze Abend versaut, wie eine weitere Frau anmerkt: „Traurig… Abendroutine im Arsch.“ Bleibt nur zu hoffen, dass RTL aus diesem Fehler lernt, bevor die Zuschauer erneut auf die Barrikaden gehen.