RTL ändert Programm – mit sofortiger Wirkung! Für Zuschauer ist es bitter

Aus, Ende und vorbei! Serien-Fans müssen jetzt ganz stark sein, denn RTL hat sich zu einer drastischen Maßnahme entschieden.

Aktuell zeigt der Kölner Sender diverse Spiele der Fußballeuropameisterschaft, doch darunter leiden ganz offenbar die Quoten anderer Formate. Deshalb zieht RTL nun einen Schlussstrich, der eine beliebte Serie betrifft. Für Zuschauer ist es bitter.

RTL geht radikalen Schritt

Konkret geht es dabei um „Doctor’s Diary“ mit Diana Amft und Florian David Fitz in den Hauptrollen. Mit sofortiger Wirkung flog die Serie am vergangenen Dienstag (25.06.) aus dem Abendprogramm, wie der Branchendienst „DWDL“ berichtete. Und das soll nun auch so bleiben!

Zuletzt sanken die Quoten auf eineinhalb und zwei Prozent Marktanteil, seit die EM 2024 im TV läuft. Ein Dämpfer, wenn man bedenkt, dass die Quoten vor dem Fußballturnier sieben und acht Prozent Marktanteil erzielten. Für RTL reichen die aktuellen Werte offenbar nicht; am Dienstag lief statt „Doctor’s Diary“ die Actionserie „Alarm für Cobra 11″. Gezeigt wurde eine Wiederholungsfolge aus dem Jahr 2016 als Spielfilmlänge. Auch in den kommenden Wochen wird das TV-Programm so aussehen.

RTL ändert Abendprogramm

Die Entscheidung, das Programm zu ändern, scheint seitens des Senders sehr spontan gewesen zu sein, stand im offiziellen TV-Programm bei „TV Spielfilm“ zum Beispiel noch die alte Programmversion.

Die RTL-Zuschauer können sich nun anstatt geballter Ladung Liebe und Herzschmerz stattdessen auf Action und Spannung einstellen. In der Wiederholungsepisode von „Alarm für Cobra 11“ ging es um einen Mörder eines Computerhackers, der bei einer Verfolgungsjagd den Ermittlern zunächst entkommt. RTL zeigt die Serie noch in der Mediathek bei RTL+.

Und auch in den nächsten Wochen gehört „Doctor’s Diary“ der Vergangenheit an. Am kommenden Dienstag steht erneut „Alarm für Cobra 11“ mit einer Doppelfolge auf dem Programm.