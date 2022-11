RTL-Star nimmt im TV allen Mut zusammen: „Habe versucht, das geheim zu halten“

Sie ist keine „Bachelor in Paradise“-Kandidatin, wie alle anderen. Schon in der „Bachelor“-Staffel von Dominik Stuckmann hatte es RTL-Star Christina ‚Shakira‘ Rusch nicht so mit dem Flirten. Und so entwickelte sich zwischen der blonden Powerfrau und dem „Bachelor“ bloß eine Art Bromance.

Bei „Bachelor in Paradise“ sollte das jetzt anders laufen. Die 24-Jährige, die sich selbst Shakira nennt, ist auf Männerfang. Sie hat jedoch ein großes Problem, das sie bislang öffentlich noch niemanden verraten hat.

RTL-Star mit Zungenkuss-Outing bei „Bachelor in Paradise“

„Wenn ich einen Mann gut finde, klar, dann küssen wir uns, aber ich hasse Zungenküsse. Ich habe versucht, das immer geheim zu halten. Auch beim ‚Bachelor‘ und so, weil viele finden das ja komisch und so“, erklärt die RTL-Blondine.

Doch sie hat einen einleuchtenden Grund für ihre Abneigung gegen neckische Züngeleien. „Ich finde es komisch, dass das normal ist. Da gibt es ja so viele Bakterien und so. Wieso macht man das so standardmäßig, das verstehe ich nicht“, ist sich Christina Shakira unsicher.

Christina knutscht im Suff mit Tom

Vielleicht liegt ihre Abneigung gegenüber Zungenspielen aber auch daran, dass es noch kein Mann geschafft hat, sie dahingehend restlos zu überzeugen. „Ich hatte noch nie einen guten Zungenkuss“, gesteht Christina. Naja, dann kann man ihr ja nur die Daumen drücken, dass sich bei „Bachelor in Paradise“ der geeignete Zungenakrobat für die 24-Jährige findet.

Und diese Hoffnung ist offenbar gar nicht mal so unrealistisch. So scheinen sich Tom und Christina nicht so unsympathisch zu sein. Unter der Dusche folgen dann sogar heiße Knutschereien. Besonders begeistert war die Zungenkuss-Ablehnerin aber nicht. „Der Alkohol hat mich geritten. Ich finde das ganz schlimm, wenn ich mich so sehe“, so die 24-Jährige.