RTL lässt bei Lotto-König Chico die Bombe platzen – jetzt ist es offiziell

Für ihn hätte 2022 besser wohl nicht laufen können: Lotto-König Kürşat Yildirim alias Chico aus Dortmund räumte beim Glücksspiel ordentlich ab und kassierte das große Geld. Seitdem ist er in aller Munde und auch dem Kölner Sender RTL bereits aufgefallen.

Vor Kurzem brauste Chico mit „Stern TV“-Moderator Steffen Hallaschka im neuen Auto ins RTL-Studio, jetzt ist der glückliche Gewinner für das nächste Format eingeplant. Damit katapultiert er sich mal eben in die Top-Liga der Fernseh-Bekanntheiten im deutschen TV.

RTL holt Chico zum Jahresrückblick ins Programm

Es ist ein wahrgewordener Traum, den Chico seit wenigen Monaten lebt. Unglaubliche 9.927.511,60 Euro hat der Dortmunder beim Lottospiel gewonnen. Während andere ihren Gewinn lieber geheim halten, sieht man Chico regelmäßig prahlen.

Dass er eine kriminelle Vergangenheit hat, gerät dabei schnell in Vergessenheit. Genau darüber will er jetzt aber noch einmal ausführlich reden, und zwar bei „2022! Menschen, Bilder, Emotionen“. Es ist das Format, das jahrelang von Günther Jauch moderiert wurde. Zum ersten Mal wird jetzt sein langjähriger Freund und Kollege Thomas Gottschalk übernehmen. An seiner Seite: Karl-Theodor zu Guttenberg.

RTL präsentiert Gästeliste für „2022! Menschen, Bilder, Emotionen“

Am 11. Dezember geht RTL mit den beiden live auf Sendung und blickt zurück auf das Jahr 2022. Dafür eingeladen werden neben Neu-Millionär Chico auch bereits bekannte Persönlichkeiten wie Sarah Connor, FDP-Politiker Christian Linder, Sänger Marius Müller-Westernhagen oder auch die Fußballerinnen Alexandra Popp und Lena Oberdorf.

Mehr Themen:

Chico ist also in prominenter Gesellschaft. Und damit vielleicht auch einen Schritt näher an der Idee, selbst einmal zum TV-Star zu werden. Die Idee als Rosenkavalier in der RTL-Kuppelshow „Der Bachelor“ nach der großen Liebe zu suchen, sagte dem Dortmunder jedenfalls zu. Bleibt abzuwarten, welche neuen Chancen 2023 für ihn bereithält…