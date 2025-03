RTL gibt grünes Licht – Daniel Hartwich startet besonderes Format

Er hat uns die „Let’s Dance“-Kandidaten mit seinen Sprüchen zum Schwitzen gebracht und beim „Supertalent“ die Jury ordentlich aufgemischt – jetzt schlägt RTL-Star Daniel Hartwich ein neues Kapitel auf!

Denn der Sender schickt seinen wohl vielseitigsten Moderator in ein völlig neues Abenteuer: eine Quizshow!

RTL macht es offiziell

Mit frechen Sprüchen, die gerne mal an einigen Stellen aneckten, hat sich Daniel Hartwich einen Namen gemacht. Jetzt schlägt der RTL-Star ein neues Kapitel auf. „Die perfekte Reihe – Das Bilder-Quiz“ heißt das neue Primetime-Format, das Hartwich ab dem 28. April übernehmen wird. Und wo könnte es besser laufen als direkt nach Günther Jauchs „Wer wird Millionär?“? Perfektes Timing für alle Ratefüchse und Hartwich-Fans!

Aber was genau erwartet die Zuschauer demnächst?

RTL: DAS ist das Konzept

Ganz einfach: Köpfchen, Nervenstärke und eine ordentliche Portion Quiz-Liebe sind gefragt. Die Kandidaten müssen verschiedene Bilder, Symbole oder Begriffe in die richtige Reihenfolge bringen. Klingt simpel? Pustekuchen! Die Fragen werden immer kniffliger – von „In welcher Reihenfolge kamen diese Kult-Spielzeuge auf den Markt?“ bis hin zum perfekten Aufbau eines Toast Hawaii.

Wer ins Schwitzen gerät, kann auf zwei Joker zurückgreifen: einen Teamjoker für Unterstützung durch eine Begleitperson und den Lückenfüller, der ein Feld der richtigen Antwort vorgibt.

Für den Gewinner winkt ein saftiges Preisgeld von bis zu 200.000 Euro und für Hartwich eine neue Herausforderung! Zwar hatte er sich schon 2022 mit „Ohne Limit“ an einer Quizshow versucht, doch die war nach zwei Folgen wieder Geschichte. Jetzt bekommt er eine neue Chance. Mit seinem bissigen Humor und seiner Erfahrung als Entertainer könnte „Die perfekte Reihe“ genau das Format sein, das RTL noch gefehlt hat!

„Die perfekte Reihe – Das Bilder-Quiz“ wird bei RTL ab 28. April direkt nach Günther Jauchs „Wer wird Millionär?“ ausgestrahlt, also um 21.15 Uhr. Die weiteren Folgen gibt es am 5. und am 12. Mai jeweils um 20.15 Uhr in doppelter Länge zu sehen.