RTL-Star Ilka Bessin mit traurigem Geständnis – „Man wird benutzt“

RTL-Star Ilka Bessin kennen die meisten Menschen wohl als Comedian, die gute Laune verbreitet. Nachdem die Ex-„Let’s Dance“-Teilnehmerin aber Abschied von ihrem Alter Ego „Cindy aus Marzahn“ nahm, kehrt sie nun mit einer ernsten Thematik zurück ins TV.

RTL-Star Ilka Bessin macht Jagd auf Liebesbetrüger

Ohne Verkleidung, dafür mit ernsten Worten, meldet sich RTL-Gesicht Ilka Bessin an diesem Mittwoch (28. September) um 20.15 Uhr bei Vox zu Wort. In der Doku „Ilka Bessin – Liebesbetrügern auf der Spur“ trifft die 50-Jährige Opfer von Betrügern, die ihnen die große Liebe vorspielten und sie so um viel Geld brachten.

RTL-Star Ilka Bessin möchte Liebesbetrügern das Handwerk legen. Foto: RTL

Darunter auch Heidi K., die sich wegen der Beziehung zu einem falschen Ben Zucker sogar von ihrem Mann trennte und etwa 40.000 Euro verlor. Die vierfache Mutter will schließlich auch gemeinsam mit Ilka Bessin, einem IT-Experten und der Kriminalpolizei einen Liebesbetrüger, auch Love-Scammer genannt, überführen.

Das ist RTL:

RTL steht für Radio Télévision Luxembourg

Der Sender ging am 2. Januar 1984 als RTL Plus auf Sendung

Der Sitz von RTL war zwischen 1984 und 1987 in Luxemburg

Seit 1988 hat RTL seinen Sitz in Köln

Zu den erfolgreichsten Sendungen im Programm gehören das „Sommerhaus der Stars“, das „Dschungelcamp“ oder die Mittagsshow „Punkt 12“

Der Sender hat mit RTL+ (früher: RTL Now) auch eine eigene Mediathek

RTL-Star fiel selbst auf Scammer herein

Das traurige Thema liegt der Comedian am Herzen, fiel Ilka Bessin selbst schon auf einen Liebesbetrüger rein, wie sie in der Sendung gesteht.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Man wird ausgenommen, benutzt. Man zahlt Geld“, so die 50-Jährige. „Ich bin innerlich zerbrochen“, beschreibt eine weitere belogene Frau in der Vox-Doku ihre Gefühle.

Mehr TV-News:

Wird es Ilka Bessin und ihrem Team gelingen, zumindest einen Love-Scammer zur Rede stellen zu können und so ein kleines bisschen Gerechtigkeit für die Opfer zu erlangen? Das kannst du am Mittwoch um 20.15 Uhr auf Vox oder in der Mediathek von RTL+ sehen.