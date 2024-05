RTL-Stars machen es endlich offiziell: Es geschah ganz still und heimlich

Im Januar 2023 waren SIE das Tuschelthema Nummer 1 rund um das RTL-„Dschungelcamp“: Yvonne Woelke und Peter Klein. Beide eigentlich als Begleitpersonen gekommen, bestimmten die Klatschblätter mit einer angeblichen Affäre. Ein Drama, das mit der Trennung von Peter Klein und Daniela Katzenbergers Mama Iris Klein seinen vorläufigen Höhepunkt erreichte.

Jetzt allerdings, so betonen es Yvonne Woelke und Peter Klein immer wieder, seien sie kein Paar. Man sei gut befreundet, bekundeten beide auf unsere Nachfrage, noch vor einigen Wochen auf Mallorca (hier die ganze Geschichte zum Nachlesen). Eine Freundschaft, die nun auch ins Berufliche ausstrahlt, wie die RTL-Stars nun via Instagram bekanntgeben.

Die RTL-Stars Yvonne Woelke und Peter Klein sprechen endlich Klartext

In einem Instagram-Posting, das Klein und Woelke hinter einem Mikrofon stehend zeigt, schreiben sie: „Der Countdown läuft und wir können euch endlich zeigen, woran wir heimlich seit Wochen arbeiten. Am Samstag ist unser erster gemeinsamer Auftritt beim Schlagermove. Wer von euch ist da? Am Freitag um 0 Uhr geben wir den Titel unseres Duetts bekannt.“

Na, dann kann man ja gespannt sein, was die beiden am Samstag auf der riesigen Schlagerfete in Hamburg singen werden. Die Fans auf Instagram jedenfalls sind es.

„Das ist so super. Freue mich schon sehr den Song zu hören. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und Erfolg“, jubelt beispielsweise eine Followerin. Eine weitere ergänzt: „Hallo ihr Lieben! Alles Gute und viel Glück, Erfolg und vor allem Spaß.“ Eine Dritte ergänzt: „Euch eine riesengroße Portion Spaß, Erfolg und gute Stimmung. Und eine wunderschöne Zeit.“

Und eine Vierte schreibt: „Schön, dass es euch gibt. Wünsche euch einen schönen, unvergesslichen Samstag und drücke ganz fest die Daumen.“ Na, dann kann doch jetzt nichts mehr schief gehen.