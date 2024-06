RTL-Star Patricia Blanco legt heißes Geständnis ab: „Ich habe sehr viel Sex“

Was passiert, wenn eine Dose Eier-Ravioli, ein paar Gläser Weißwein und eine spontane Instagram-Live-Session zusammenkommen? Im Falle von RTL-Sternchen Patricia Blanco (52) führt diese Mischung zu einer überraschenden und gewinnbringenden Geschäftsidee – ein eigener Account auf dem Erotik-Portal OnlyFans.

RTL: Patricia Blanco enthüllt: „Ich habe sehr viel Sex“

Die 52-jährige, bekannt aus Formaten wie „Sommerhaus der Stars“, erlebte im April einen denkwürdigen Abend, der nicht nur ihre Follower in Staunen versetzte, sondern auch sie selbst zu neuen Ufern lockte. „So viele Leute haben sich bei mir gemeldet, fanden mich richtig klasse so. Da habe ich mir gedacht, warum soll ich das nicht professionell aufziehen?“, erzählte Blanco der „BILD“.

Blanco, die Tochter der Schlager-Ikone Roberto Blanco, hat seit ihrer Magen-OP im Jahr 2016 beachtliche 55 Kilo abgenommen und entdeckt nun ihre Liebe zum eigenen Körper neu. „Ich bin ein richtiger Spätzünder, hatte in meiner Jugend wenig Männer, weil ich mich für meinen Körper geschämt habe. Jetzt fühle ich mich frei, das zu tun, was ich mag“, so Patricia. Diese neue Selbstakzeptanz hat sie nun dazu motiviert, sich auf OnlyFans zu zeigen – ganz natürlich, ganz sie selbst.

Die ersten Reaktionen auf ihren OnlyFans-Account sind überwältigend positiv. „Die erste Resonanz ist richtig gut, aber wir sind natürlich erst am Anfang. Es wird noch einiges Heißes folgen“, verspricht der TV-Star ihren Fans. Dieser Schritt ist nicht nur ein Ausdruck ihrer neu gewonnenen Selbstliebe, sondern auch ein kluger geschäftlicher Zug, da sie nach ihrer Trennung vom Hamburger Millionär Andreas Ellermann finanziell eigenständig agiert.

Patricia steht nicht nur beruflich, sondern auch privat auf eigenen Beinen. Sie genießt ihre neu gewonnene Freiheit in vollen Zügen: „Ich date derzeit sehr viel und habe viel Sex. Ich fühle mich endlich frei und glücklich.“