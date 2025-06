RTL-Star überrascht mit privatem Geständnis – „Balance verlagert“

Sie war über Jahre hinweg eines der bekanntesten Gesichter bei RTL, moderierte Formate wie „Explosiv“ und „Extra“. Jetzt hat sich Nazan Eckes für einen neuen Lebensabschnitt entschieden – fernab von Scheinwerfern und Studiokameras.

Auf der Baleareninsel Mallorca hat die 49-Jährige ein neues Zuhause gefunden. Dort lebt sie gemeinsam mit ihren beiden Söhnen, Lounis (10) und Ilyas (8), und ihrem Ex-Mann Julian Khol. Ein ungewöhnliches Familienmodell, das für sie jedoch bestens funktioniert.

RTL-Bekanntheit startet Neuanfang

Im Interview mit „Gala“ berichtet die ehemalige RTL-Moderatorin von ihrem Alltag auf der Insel. „Wir erziehen nach dem Nestmodell. Die Jungs haben in diesem Haus ihre Basis. Mal sind sie hier mit ihrem Papi, mal mit der Mami – und wir verbringen immer noch sehr viel Zeit zu viert an Wochenenden, Geburtstagen oder Feiertagen in der Finca. Dann wohnen wir sogar zusammen“, erklärt Eckes.

Die Entscheidung, ihre Moderationstätigkeiten bei RTL im Jahr 2022 auf eigenen Wunsch zu beenden, beschreibt sie als Schritt zu mehr Ruhe und Ausgeglichenheit. „In Köln war mein Ziel, schnell von A nach B zu kommen und To-do-Listen abzuarbeiten. Auf Mallorca hat sich meine Balance verlagert“, so Eckes weiter. Zuvor stand sie dort seit 1999 für zahlreiche Formate vor der Kamera und war sogar selbst Kandidatin bei „Let’s Dance“.

RTL: Nazan Eckes hat nun mehr Zeit für Familie und Alltag

Auch zu ihrem Liebesleben äußert sich Eckes offen: „Es ist absolut okay, gerade Single zu sein. Wenn die Liebe kommt, dann werde ich mich auch nicht verstecken. Aber gerade liegt die Aufmerksamkeit nur auf meinen Jungs und mir.“ Ihre Ehe mit dem österreichischen Künstler Julian Khol, mit dem sie zwei Söhne hat, ging bereits vor einiger Zeit zu Ende – 2022 wurde das öffentlich. Zuvor war sie mit dem Werbeunternehmer Claus Eckes verheiratet, dessen Namen sie bis heute trägt.

Dass sie heute ihren Fokus auf Familie und persönliche Ruhe legt, wirkt wie ein bewusster Kontrast zur schnelllebigen TV-Welt von einst. RTL, der Sender, bei dem sie über 20 Jahre wirkte, ist für sie Geschichte – aber kein Bruch. Vielmehr wirkt es wie ein abgeschlossenes Kapitel, das Raum für ein neues geöffnet hat.

Mit Mallorca hat Nazan Eckes einen Ort gefunden, an dem sie zur Ruhe kommt – fernab von Studiolichtern, aber ganz bei sich. Und doch: RTL bleibt ein prägender Teil ihrer Biografie – ob als Moderatorin, Jurorin oder Kandidatin.

