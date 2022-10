RTL-Star Nina Moghaddam spricht über dramatisches Kindheitserlebnis – „Hat mich angeschrien“

Es sind schreckliche Szenen aus dem Iran, die um die Welt gehen. Seit Wochen wird in dem Land gegen das Mullah-Regime protestiert. Im Fokus sind die Frauen des Landes, die gegen den dort herrschenden Kopftuch-Zwang und für mehr Freiheiten auf die Straßen gehen.

Eine, die selbst regelmäßig in dem Land zu Besuch war und Familie und Freunde im Iran hat, ist RTL-Moderatorin Nina Moghaddam. Ihre Eltern kommen aus dem Land, Familienurlaube im Iran waren für den RTL-Star früher ganz normal. Im Gespräch mit „Gala“-Moderatorin Annika Lau spricht sie jetzt über ihre eigenen Erfahrungen und erzählt von einem dramatischen Kindheitserlebnis, das sie bis heute nicht vergessen hat.

RTL-Star Nina Moghaddam teilt Kindheitserinnerung aus Iran

„Ich war mit meinen Cousinen und Cousins auf einer Kirmes und wir standen in der Schlange zu einer Achterbahn“, erzählt sie im Interview. Was zunächst wie ein lustiger Tag auf dem Rummel klingt, nahm damals ganz plötzlich eine dramatische Wendung.

„Ich kam runter, voller Adrenalin und habe mich noch gefreut. Wir erzählten und waren am Lachen und dann kam eine Sittenpolizistin auf mich zu.“ Der Grund: Moghaddams Kopftuch war bei der Achterbahnfahrt verrutscht. Dadurch wurde zu viel von ihrem Haar sichtbar. Sie „hat mich angeschrien, ich soll das Kopftuch richtig machen.“

RTL: Nina Moghaddam geschockt

Warum sie angeschrien wird, kann die Moderatorin in dem Moment gar nicht begreifen. „Ich war noch so am Lachen und am Erzählen“, erklärt sie viele Jahre später. Moghaddam ist so perplex, dass die Sittenpolizistin bereits Anstalten macht, sie mitzunehmen.

„Dann stehen die da mit Bussen und sammeln die Jugendlichen ein und bringen sie ins Gefängnis.“ Ihre Familienangehörigen versuchen, die Situation zu klären. Für eben solch einen Ernstfall hatten sich Nina Moghaddam und ihre Angehörigen bereits vorab eine Erklärung überlegt.

Mehr Themen:

„Da geht dir dann auch direkt die Pumpe. Das ist so körperlich, auch die Art wie die mit dir reden. Ich konnte gar nicht selber reagieren.“ Sie ist sich sicher, ohne die Hilfe ihrer Familie wäre die Geschichte damals anders ausgegangen.