„Trödeltrupp“-Star Otto Schulte verrät: „Damit hat niemand gerechnet“

Sie sind wieder da. Kein Keller, kein Dachboden und auch keine Garage ist vor ihnen sicher – der RTL Zwei „Trödeltrupp“. Ab dem kommenden Sonntag, 12. Mai 2024, gibt es um 16.15 Uhr neue Folgen mit Mauro, Otto und Sükrü.

Im Interview spricht der Essener „Trödeltrupp“-Star Otto Schulte über seinen spannendsten und gleichzeitig wertvollsten Fund, das Erfolgsgeheimnis der RTL-Zwei-Show und regionalen Trödel.

Lieber Otto, der „Trödeltrupp“ wird in diesem Jahr 15 Jahre alt. Was macht die Sendung so erfolgreich?

Den Trödeltrupp macht so erfolgreich, dass wir immer authentisch sind. Alles ist echt und wir faken nichts. Außerdem ist die Sendung sehr abwechslungsreich. Jede Familie hat ihre eigene Geschichte und wir finden immer wieder Dinge, mit denen man nicht rechnet.

Welchen Fund wirst du deinen Lebtag nicht mehr vergessen?

Ganz klar: Den Porsche 911 bei Bernd! Der Wagen war eigentlich schrottreif, hat aber trotzdem 107.000 Euro gebracht, weil es sich um ein so seltenes Modell gehandelt hat. Damit hat niemand gerechnet. Er wurde ans Porsche Museum verkauft und ich durfte ihn nach der Restaurierung sogar einmal fahren. Jetzt steht er für immer im Museum. Das ist einfach toll.

Gibt es regionale Unterschiede, was die Funde angeht? Beispiel: Gibt es in Bayern andere Dinge als in NRW …

Es gibt immer Dinge, die man regional häufiger findet. Zum Beispiel Holzschnitzereien oder Trachten, die man eher im südlichen Bereich findet, sind bei uns nicht sehr verbreitet. Im Osten Deutschlands kann man auch noch viele Dinge aus der DDR finden, die bei uns nicht so häufig vorkommen.

Welches war der wertvollste Fund, den du jemals gemacht hast?

Der wertvollste Fund war ebenfalls der Porsche. Dass der Wagen noch so viel Geld gebracht hat, war einfach der Wahnsinn.

„Der Trödeltrupp – Das Geld liegt im Keller“ ab dem 12. Mai, immer sonntags, um 16:15 Uhr, bei RTL Zwei.