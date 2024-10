RTL-Moderatorin gibt privaten Einblick: „Die Umstellung fällt mir schwer“

Sie ist eines der Aushängeschilder des Senders RTL und begeistert als Moderatorin ein Millionenpublikum. Katja Burkhard liebt das Leben in der Öffentlichkeit und fühlt sich vor der Kamera pudelwohl. Als Hauptmoderatorin des Mittagsmagazins „Punkt 12“ machte sie sich einen Namen, im Jahr 2022 nahm sie sogar an der Show „The Masked Singer“ teil.

Doch neben ihren beruflichen Erfolgen legt Katja Burkhart ein Augenmerk auf ihr Privatleben. Bereits seit dem Jahr 1998 ist sie mit dem ehemaligen RTL-Chefredakteur Hans Mahr verheiratet, das Ehepaar hat zwei gemeinsame Töchter. Und genau die bereiten der Moderatorin momentan schwere Stunden, wie sie nun in einem Interview verriet.

RTL-Moderatorin muss lernen loszulassen

Es ist ein Schmerz, den wohl jede Mutter im Laufe ihres Lebens durchmachen muss. Die eigenen Kinder werden erwachsen und fangen an ihr Leben unabhängig von ihren Eltern zu leben. Auch bei RTL-Moderatorin Katja Burkhart sorgt dieser Lebensabschnitt momentan für schlaflose Nächte. Beide Töchter der 59-Jährigen haben vor Kurzem ihr Nest verlassen und wollen nun auf eigenen Beinen stehen.

Vor dem sogenannten „Empty Nest“-Gefühl bleibt wohl kein Elternteil verschont. Im Interview mit der Zeitschrift „Mini“ gesteht die RTL-Moderatorin nun: „Die Umstellung fiel mir sehr schwer. Ich bin jetzt eine Empty-Nest-Mutter.“ Doch immerhin kann Katja Burkhart nun die Früchte ernten, die sie gesät hat. Denn der Fernsehstar schwärmt: „Wir haben unsere Kinder dazu erzogen, immer neugierig und mutig zu sein.“ Damit hat Burkart ihren Töchtern sicherlich die richtigen Werte mit auf den Weg gegeben.

Trotzdem muss sich die RTL-Moderatorin nun erstmal an die neue Wohnsituation gewöhnen. Katja Burkhart bekundet: „Ich terrorisiere sie täglich mit Anrufen und schreibe ihnen, wie sehr sie mir fehlen.“ Töchterchen Marie-Therese studiert momentan dual in Madrid und die 17-jährige Katharina besucht ein Internat. Doch auch ihr Ehemann Hans Mahr scheint sich an das Leben zu zweit noch nicht gewöhnt zu haben.

Burkart erzählt amüsiert: „Mein Mann hat weiterhin für vier Personen den Tisch gedeckt.“ Doch auch die RTL-Moderatorin bläst keine Trübsal: „Ich habe mir ein intensives Sportprogramm zusammengestellt und bereite mich auf einen Halbmarathon im Oktober vor.“ Nun hat der Fernsehstar genügend Zeit, um sich wieder auf seine Hobbys zu konzentrieren.

Auch ihr Job wird Katja Burkart sicherlich von ihrer Traurigkeit ablenken. Letztendlich scheint der Stolz auf ihren Nachwuchs ohnehin zu überwiegen.