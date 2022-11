RTL-Star Lola Weippert am Boden zerstört – „Bin immer noch fassungslos und traurig“

Es sollte ihr großer Auftritt werden, am Ende entwickelte sich Lola Weipperts Primetime-Show „Skate Fever“ aber zum Quoten-Flop. Anfang Oktober schrieb die RTL-Bekanntheit noch auf Instagram: „Kann mich mal jemand kurz kneifen? Es fühlt sich so surreal an, dass ich gerade im Moment meine erste eigene Primetime-Show im TV moderiere.“

Von der Primetime in die Mediathek. Nachdem „Skate Fever“ auf RTL2 zunächst ins Vorabend-Programm verdonnert wurde, landete die Show fürs Staffelfinale schließlich auf RTL+. Die vorab so begeisterten Lola Weippert dürfte über diese Nachricht alles andere als erfreut gewesen sein. Wirklich auf die Palme brachte sie allerdings ein ganz anderes Thema, wie sie auf Instagram erzählte.

RTL-Moderatorin Lola Weippert teilt schockierendes Video

„Triggerwarning: Schwulenfeindliche Aussagen! Die Taxifahrt werde ich nie wieder vergessen“, schreibt Weippert vorsichtshalber zu ihrem Instagram-Video. „Bin immer noch fassungslos und traurig“, fasst sie ihr Erlebnis zusammen.

Optische Reize gibt es bei dem Video zwar keine, dafür aber inhaltliche. Denn Lola Weippert ist mit einem Taxifahrer ins Gespräch gekommen und will von ihm wissen: „Stell dir mal vor, du hast einen Sohn und der steht auf Männer.“ Eine unspektakuläre Frage sollte man im Jahr 2022 meinen. Doch die Antwort des Mannes zeigt, Aufklärung und Akzeptanz gelten immer noch nicht als Selbstverständlichkeit.

RTL-Star Lola Weippert für Aktion gefeiert

Der Mann lässt Lola Weippert wissen: „Dann hat er Pech gehabt“. Die Moderatorin fragt noch einmal nach, ob sie seine Aussage auch wirklich richtig verstanden hat und sagt: „Würdest du deinen Sohn verstoßen, weil er schwul ist?“ Die Antwort ist eindeutig: Ja.

Es folgt eine Erklärung dazu, die auf den Willen Gottes hinweist und dass Homosexualität eine Sünde sei. Das Gespräch lässt den Taxifahrer unbeeindruckt und die Moderatorin schockiert zurück.

Ähnlich perplex über diese Einstellung zeigen sich Fans und Kollegen von Lola Weippert. DSDS-Gewinner Prinz Damien kommentiert: „Ich finde super, wie du mit dem Mann umgehst, obwohl er keine zeitgerechte menschenfreundliche Meinung vertritt.“

„Prince Charming“-Star Nicolas Puschmann schreibt: „Wie mich das triggert.“ Ein Fan lässt die Moderatorin wissen: „Danke Lola, dass du so reagiert hast. Es macht einen nur traurig, so einen Bullshit zu hören!“