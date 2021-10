RTL-Star Mario Barth: HIERBEI platzt ihm der Kragen – „Entschuldigung folgt“

In seiner RTL-Show „Mario Barth deckt auf” ist der Comedian den krassesten Steuerverschwendungen in Deutschland auf der Spur. Klar, dass es in der Sendung immer wieder zu Aufreger-Momenten kommt. Doch auf seinem Instagram-Account regt sich Mario Barth jetzt über etwas ganz anderes auf.

Steuerverschwendung ist ärgerlich, keine Frage. Doch was ebenfalls ärgerlich ist, ist mit dem Auto im Stau zu stehen. So empfindet es zumindest Mario Barth. Der RTL-Star hat mit seinen rund 542.000 Followern auf Instagram jetzt einen echten Wut-Clip geteilt.

Das ist Mario Barth:

Mario Wolfgang Barth ist ein deutscher Comedian

Er wurde am 1. November 1972 geboren

Er tourt mit seinem Comedy-Programm regelmäßig durch Deutschland

RTL: Mario Barth flippt DESWEGEN aus

„Sorry für den Ausraster. Entschuldigung folgt“, schreibt er zu dem geposteten Video hinzu. Aber was genau hat Mario Barth seinen Fans hier mitzuteilen?

„Mein Name ist Mario Barth. Ich sitze hier in meinem Auto und stehe im Stau“, beginnt er in einer ruhigen Tonlage. Doch dann flippt der 48-Jährige plötzlich komplett aus: „Ich weiß nicht ihr Lieben, ob ihr das auch kennt, aber du fährst seit knapp 20 Jahren an einer verf****** Baustelle vorbei, wo nie einer arbeitet“, schreit er völlig außer sich.

RTL: Mario Barth steht im Stau

„Aber wir haben gelernt ruhig zu bleiben. Mit Therapie und Medikamenten“, witzelt er noch trotz der Umstände. „Ich kann es nicht nachvollziehen. Alter, ich kann mich an keinem Tag erinnern, wo man am Mehringdamm einfach fahren kann.“

Und seine Fans fühlen mit ihm: „Dann komm mal in meinen Stadtteil! Baustellen ohne Ende und jeden Tag was Neues gesperrt. Bin jeden Tag am ausrasten“, schreibt ein Fan. Eine weitere Frau kennt das Problem ebenfalls: „Mein Mann flippt ab und zu auch immer aus, wenn unnötig Stau ist.“

Bleibt nur zu hoffen, dass Mario Barth sein Ziel auch tatsächlich noch pünktlich erreicht hat. (cf)