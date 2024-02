RTL-Star Mareile Höppner spricht erstmals über ihre Kinder – „Wir sind eine Patchwork-Familie“

Seit Jahren ist sie aus dem Moderatorenteam von RTL nicht mehr wegzudenken: Mareile Höppner dürfte dem TV-Publikum mit Sicherheit ein Begriff sein. Die 46-Jährige stand bereits für Formate, wie „Brisant“, „Stern TV“ oder „Extra – Das RTL-Magazin“ vor der Kamera. Und auch auf Instagram ist die gebürtige Hamburgerin sehr aktiv.

Regelmäßig teilt sie private Schnappschüsse mit ihren 147.000 Followern und hält sie stets auf dem Laufenden. Doch das Thema Familie und Kinder, war bisher für sie tabu. Nun bricht sie allerdings ihr Schweigen in aller Öffentlichkeit.

RTL-Star Mareile Höppner macht subtile Andeutung

In einer Fragerunde auf Instagram hat die Moderatorin nun ein für sie sensibles Thema angesprochen. Nachdem ein Fan wissen wollte, wie viele Kinder sie hat, veröffentlicht sie ein Bild und schreibt einen kurzen Text dazu.

+++ RTL-Moderatorin Mareile Höppner lässt tief blicken – Fans trauen ihren Augen kaum +++

„Ich bin eher verschwiegen, wenn es um Kinder geht. Sie sollen ihr Ding machen dürfen und nicht verbunden werden, mit dem, was ich mache. Aber ich habe inzwischen nicht nur meinen Sohn. Schau mal, die kleinen Schatten auf dem Bild“, so die Moderatorin. Auf dem Foto sieht man die Moderatorin am Meer und in der unteren rechten Ecke die Schatten von drei Personen. Was hat es damit auf sich?

RTL-Moderatorin verrät intimes Detail

Drei Schatten stehen für drei Kinder? Na ja, so einfach ist es nicht. Zwar hat die 46-Jährige einen Sohn, doch die beiden anderen Kinder sind nicht ihre eigenen. In einem Interview mit dem „Berliner Kurier“ verrät die Moderatorin nämlich: „Ja, es sind drei Schatten. Die gehören natürlich zu meinem Leben dazu. Wir sind eine Patchwork-Familie, an der viele Personen beteiligt sind.“

+++ RTL-Star Mareile Höppner unterläuft peinlicher Fauxpas: Baby-Kommentar sorgt für Wirbel +++

Mehr Nachrichten heute:

Wer die Kinder sind, die noch zu ihrer Patchwork-Familie gehören, lässt die Moderatorin allerdings offen. Dafür teilt sie ein seltenes Foto mit ihrem Freund Florian, womit sie die Beziehung zu ihm offiziell bestätigt.